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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6499650065016502

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 144
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
13
28-29
73%
105
Більше 30
16%
23
Всього голосів : 144
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:20

  Ірина_ написав:Уважаемые коллеги!

Рекомендуем к просмотру

Куда катится гривна. Прогноз курса валют


Это не Trast
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:20

  Yuri_T написав:Zebra
ты такой продвинутый, аж страшно.
а винда пиратская))

вообще то винда не пиратская, а бесплатная версия с водяным знаком - зачем покупать, меня не напрягает
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:26

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
01.10.2020..........................28,3264
Доллар прибавил чуть больше полутора копеек.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. После короткого перекура, даже не попив кофе, двинулись вверх. К 11-25 выросли на 4.5 копейки, после чего взяли паузу. Движение сегодня было на редкость размеренным и равномерным. Активная фаза торгов сегодня началась очень рано, практически со старта. Незадолго до 12 прибавили еще полкопейки и снова уравновесились. Сообщений о появлении регулятора пока не было, похоже, что рынок достиг равновесия самостоятельно.
Официальный курс встретили котировками 28.3300 - 28.3500, что на 5 копеек выше открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах практически не изменились. Крупное вливание казначейства при слабой поддержке инкассацией и суточным рефинансом было почти полностью компенсировано ростом объема суточных сертификатов.

Объем валютного рынка во вторник уменьшился с 475.5 до 463.3 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты, что характерно для вторника, выросли. Предложение выросло незначительно, а спрос вырос существенно и превысил предложение. Баланс вернулся в привычному, что подтверждает версию о разовой крупной продаже в понедельник.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:33

  artlife написав:
  andrein написав:Межбанк
10:39
Citibank активно покупает валюту по 28,32 и провоцирует остальных покупателей. За последние 15 минут прошло сделок больше, чем на 40 млн. долларов.

А кто знает, сколько всего нерезидентам осталось вывести денег из ОВГЗ?

Только Бог
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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