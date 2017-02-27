Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 01.10.2020..........................28,3264 Доллар прибавил чуть больше полутора копеек. Открылись на уровне вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. После короткого перекура, даже не попив кофе, двинулись вверх. К 11-25 выросли на 4.5 копейки, после чего взяли паузу. Движение сегодня было на редкость размеренным и равномерным. Активная фаза торгов сегодня началась очень рано, практически со старта. Незадолго до 12 прибавили еще полкопейки и снова уравновесились. Сообщений о появлении регулятора пока не было, похоже, что рынок достиг равновесия самостоятельно. Официальный курс встретили котировками 28.3300 - 28.3500, что на 5 копеек выше открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах практически не изменились. Крупное вливание казначейства при слабой поддержке инкассацией и суточным рефинансом было почти полностью компенсировано ростом объема суточных сертификатов.
Объем валютного рынка во вторник уменьшился с 475.5 до 463.3 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты, что характерно для вторника, выросли. Предложение выросло незначительно, а спрос вырос существенно и превысил предложение. Баланс вернулся в привычному, что подтверждает версию о разовой крупной продаже в понедельник.
Більшість податків (як кількісно, так і сумарно) платиться авансом (при тому розмазуються по всьому місяцю), нерідко на прохання податкової. На останній день якщо і залишає хтось таку сплату, то це мізер, і впливу на валютний ринок вони не мають. Тим більше з тих, хто залишає на останній день, не факт, що більшість для виплати використовують продаж валюти на рахунку
мантра об уплате налогов в последний день месяца за счет валютной выручки - уже навязла в зубах, но ее упорно повторяют. тем более, что в конце месяца платится НДС, а экспортеры НДС не платят
но и с равномерностью не соглашусь - платежи конечно смещены к последней дате. и давно не слышал, чтобы налоговая просила платить авансом