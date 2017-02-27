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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6500650165026503>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 145
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
13
28-29
73%
106
Більше 30
16%
23
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:26

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
01.10.2020..........................28,3264
Доллар прибавил чуть больше полутора копеек.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. После короткого перекура, даже не попив кофе, двинулись вверх. К 11-25 выросли на 4.5 копейки, после чего взяли паузу. Движение сегодня было на редкость размеренным и равномерным. Активная фаза торгов сегодня началась очень рано, практически со старта. Незадолго до 12 прибавили еще полкопейки и снова уравновесились. Сообщений о появлении регулятора пока не было, похоже, что рынок достиг равновесия самостоятельно.
Официальный курс встретили котировками 28.3300 - 28.3500, что на 5 копеек выше открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах практически не изменились. Крупное вливание казначейства при слабой поддержке инкассацией и суточным рефинансом было почти полностью компенсировано ростом объема суточных сертификатов.

Объем валютного рынка во вторник уменьшился с 475.5 до 463.3 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты, что характерно для вторника, выросли. Предложение выросло незначительно, а спрос вырос существенно и превысил предложение. Баланс вернулся в привычному, что подтверждает версию о разовой крупной продаже в понедельник.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:33

  artlife написав:
  andrein написав:Межбанк
10:39
Citibank активно покупает валюту по 28,32 и провоцирует остальных покупателей. За последние 15 минут прошло сделок больше, чем на 40 млн. долларов.

А кто знает, сколько всего нерезидентам осталось вывести денег из ОВГЗ?

Только Бог

к вопросу о том бедная Украина или богатая
https://nv.ua/kyiv/reyting-gorodov-s-sa ... AIvXmYFWbQ

понятно что это не главный показатель но тем не менее в совокупности с другими даёт более объективную картину. Интересно что даже Харьков туда попал.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:00

  Shaman написав:
  motosmile написав:
  ОлегВМ написав:
https://buh.ligazakon.net/ua/calendar/2020/9/30

Більшість податків (як кількісно, так і сумарно) платиться авансом (при тому розмазуються по всьому місяцю), нерідко на прохання податкової. На останній день якщо і залишає хтось таку сплату, то це мізер, і впливу на валютний ринок вони не мають. Тим більше з тих, хто залишає на останній день, не факт, що більшість для виплати використовують продаж валюти на рахунку


мантра об уплате налогов в последний день месяца за счет валютной выручки - уже навязла в зубах, но ее упорно повторяют. тем более, что в конце месяца платится НДС, а экспортеры НДС не платят 8)

но и с равномерностью не соглашусь - платежи конечно смещены к последней дате. и давно не слышал, чтобы налоговая просила платить авансом


А что им тогда возмещают, по-вашему?
https://economics.segodnya.ua/economics ... 96600.html
ОлегВМ
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:06

12:25
Появился Нацбанк с продажей по 28,35.
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:16

Сама красива ...

Пару годин не дивився на курс, бач, а сама красива продовжує девальвувати ...

зі. Откатів (на 10-15-30 копійок) поки не буде, не та ситуація в світі ... і в неньці ...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:29

  Долярчик написав:Чекаємо 6-8го числа, а там іііііііююююююхххххххааааааааааааа..... вниз!(на пару десятків копійок... поступово до ~ 27,90) :)
Прогноз не мій, а пана Траста!

Якій сенс в прогнозах, що не мають жодних обгрунтувань?
VALONI
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:33

ОВГЗ для докапитализации Укрэксим банка вчера залили на 6839,94 млн.грн ( предварительный расчет )

Смотрите, объем ОВГЗ номинированных в гривне на сегодня изменился на +736,68 млн.грн .

Вчера состоялось погашение на 8216,76 млн, и оплата за размещение на аукционе во вторник 2113,5 млн.грн ( по номиналу)

Так же обратите внимание как вырос за день остаток на балансе "банков" +3818,34 млн.грн.

Нерезидентам вчера погасили на 1,26 млрд. Всего за сентябрь нерезы сократили свой портфель на 4,853 млрд.


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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:47

Вчнра нерезам погасили 1,26 млрд. За сентябрь 4,9 млрд сокращение портфеля.

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:47

  zzzzzz написав:Зображення

вот по вашей табличке с апреля пакет нБУ не изменен.. но ведь те же банки получают рефинанс под залог овгз.. почему же эти бумаги не надувают пакет нбу ?
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 13:50

  Клаус написав:
  zzzzzz написав:Зображення

вот по вашей табличке с апреля пакет нБУ не изменен.. но ведь те же банки получают рефинанс под залог овгз.. почему же эти бумаги не надувают пакет нбу ?


Потому что это залог а не продажа.
Если банки своевременно не погасят кредит, тогда право собственности на эти бумаги перейдет к НБУ.
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zzzzzz
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