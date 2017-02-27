Додано: Чет 01 жов, 2020 12:26

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

01.10.2020..........................28,3264

Доллар прибавил чуть больше полутора копеек.

Открылись на уровне вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. После короткого перекура, даже не попив кофе, двинулись вверх. К 11-25 выросли на 4.5 копейки, после чего взяли паузу. Движение сегодня было на редкость размеренным и равномерным. Активная фаза торгов сегодня началась очень рано, практически со старта. Незадолго до 12 прибавили еще полкопейки и снова уравновесились. Сообщений о появлении регулятора пока не было, похоже, что рынок достиг равновесия самостоятельно.

Официальный курс встретили котировками 28.3300 - 28.3500, что на 5 копеек выше открытия.



НБУ вчера на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах практически не изменились. Крупное вливание казначейства при слабой поддержке инкассацией и суточным рефинансом было почти полностью компенсировано ростом объема суточных сертификатов.



Объем валютного рынка во вторник уменьшился с 475.5 до 463.3 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты, что характерно для вторника, выросли. Предложение выросло незначительно, а спрос вырос существенно и превысил предложение. Баланс вернулся в привычному, что подтверждает версию о разовой крупной продаже в понедельник.