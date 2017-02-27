Додано: Чет 01 жов, 2020 13:50

Zebra написав: 27 уже не будет? 27 уже не будет?

А что так скромно? Могли бы и про 24 спросить... Блин, люди, вы бы хоть одним глазом поглядывали, что в мире с долларом происходит. Он там собрался не слабо так расти! Или думаете, что "самая красивая" после таких экспериментов над экономикой, которые делали 1.5 года, вдруг тоже рванет в рост? Ага, сказки я тоже в детстве очень любил. Кредитования нет, ВВП стабильно падает, инвесторы бегут из страны, бюджетная дыра растет ускоряющимися темпами - а они про 24 и 27 мечтают.Радуйтесь тому, что хоть курс пока не по 50 копеек в день растет, а по 2-3. В моменте на опте 28.38/28.40, оборот хороший. Настрой больше на рост.