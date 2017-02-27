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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 жов, 2020 13:50
Zebra написав:
27 уже не будет?
А что так скромно? Могли бы и про 24 спросить... Блин, люди, вы бы хоть одним глазом поглядывали, что в мире с долларом происходит. Он там собрался не слабо так расти! Или думаете, что "самая красивая" после таких экспериментов над экономикой, которые делали 1.5 года, вдруг тоже рванет в рост? Ага, сказки я тоже в детстве очень любил. Кредитования нет, ВВП стабильно падает, инвесторы бегут из страны, бюджетная дыра растет ускоряющимися темпами - а они про 24 и 27 мечтают.
Радуйтесь тому, что хоть курс пока не по 50 копеек в день растет, а по 2-3. В моменте на опте 28.38/28.40, оборот хороший. Настрой больше на рост.
Востаннє редагувалось yuri_m
в Чет 01 жов, 2020 13:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 13:52
Клаус
Залог остается на балансе залогодателя.
А по банкам все-таки есть вопрос - Эксиму дали, чтобы он купил ОВГЗ? Конечно, просто предположение
https://novo.od.ua/
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Волк
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Додано: Чет 01 жов, 2020 14:00
Волк написав:Клаус
Залог остается на балансе залогодателя.
А по банкам все-таки есть вопрос - Эксиму дали, чтобы он купил ОВГЗ? Конечно, просто предположение
Эксим любит кредитовать Укравтодор
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 01 жов, 2020 14:08
zzzzzz
Подскажите через какой банк покупали/продавали gold
закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
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dmetr
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