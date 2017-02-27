RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6502650365046505>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 145
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
13
28-29
73%
106
Більше 30
16%
23
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 14:45

ЕБРР ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020-м с 4,5% до 5,5%, а также уменьшил прогноз роста в 2021-м с 5% до 3%.

Таким образом, на конец 2021-го ВВП будет составлять всего 97,3% от ВВП конца 2019-го, а полностью экономика сможет восстановиться только к концу 2022-го - середине 2023-го гг.

ЕБРР ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2020г до 5,5% и роста в 2021г до 3%
https://interfax.com.ua/news/economic/692005.html

PS: шмыганомисты же продолжают использовать рост 4,6% для целей бюджетирования на 2021-й, что является полным очковтирательством, или непрофессионализмом
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7648
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1388 раз.
Подякували: 3143 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 14:48

  kmm3 написав: Але об'єктивно нема жодних підстав для просідання проти долара

Что там бюджет,что там экспорт, что там неурожай, что там выход нерезидентов,главное провести аутотренинг и позаклинать свой гривневый депозит по 7%)))

Как говорили в прошлые девальвации,если для роста доллара совсем нет причин, то будет расти просто так, без повода(((

Думаю после выборов подкинут бумаги в бюджетный котёл и перестанут подкармливать межбанк валютой, вот тогда, на радость данилишиным, мы увидим настоящие "нет причин" для курса 35 и выше 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11514
З нами з: 30.12.09
Подякував: 354 раз.
Подякували: 2823 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 14:55

  qreaton написав:Кстати интересно, что падение портфеля нерезов в 46 млрд, от максимума, ослабило грн грубо на 4 UAH к USD. Каждые минус 10 млр нерезов, +1 к курсу. Осталось там ещё 80))))

Отправлено с моего JSN-L21 через Tapatalk

Больше 3-х ярдов у.е. подарка от хутина слил Нафтогаз за первые полгода, выкупил НБУ только один ярд долларов, вопрос для знатоков: куда делись два ярда интервенций?
Даже не смотря на рост курса?

Так что курс будет ползти вверх,а если удобрят бюджет эмиссионной гривной и перестанут заливать межбанк,то курс скорее станет скакать!

И это ещё не расчехлились грндепозичики,пока только возмущаются и проводят успокаивающие беседы)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11514
З нами з: 30.12.09
Подякував: 354 раз.
Подякували: 2823 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:02

  somilitark написав:И это ещё не расчехлились грндепозичики,пока только возмущаются и проводят успокаивающие беседы)))


Думаю, что расчехлились, но ограничены пока старыми срочными договорами. Когда там ставки по депо начали резко снижаться - зимой? Вот значит как раз на осень-зиму и придется бОльшая часть конвертаций (а значит и спроса на валюту). Сентябрь уже показал себя по всей красе...
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 01 жов, 2020 15:03, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7648
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1388 раз.
Подякували: 3143 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Здравствуйте .
Комсомолец --28.33-28.43
Театр Магара (Эдуард )"8.32-28.42
ФортЭчная 28.30-28.40

Всем Здоровья .
холява
2
 
Повідомлень: 3006
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2768 раз.
Подякували: 2700 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:05

  zРадио написав:ЕБРР ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020-м с 4,5% до 5,5%, а также уменьшил прогноз роста в 2021-м с 5% до 3%.

Таким образом, на конец 2021-го ВВП будет составлять всего 97,3% от ВВП конца 2019-го, а полностью экономика сможет восстановиться только к концу 2022-го - середине 2023-го гг.

ЕБРР ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2020г до 5,5% и роста в 2021г до 3%
https://interfax.com.ua/news/economic/692005.html

PS: шмыганомисты же продолжают использовать рост 4,6% для целей бюджетирования на 2021-й, что является полным очковтирательством, или непрофессионализмом

я тоже ничего не понимаю, нгаши говорятрост иностранцы гворят падение 8)
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5553
З нами з: 18.04.08
Подякував: 341 раз.
Подякували: 1360 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

somilitark написав:
  qreaton написав:Кстати интересно, что падение портфеля нерезов в 46 млрд, от максимума, ослабило грн грубо на 4 UAH к USD. Каждые минус 10 млр нерезов, +1 к курсу. Осталось там ещё 80))))

Отправлено с моего JSN-L21 через Tapatalk

Больше 3-х ярдов у.е. подарка от хутина слил Нафтогаз за первые полгода, выкупил НБУ только один ярд долларов, вопрос для знатоков: куда делись два ярда интервенций?
Даже не смотря на рост курса?

Так что курс будет ползти вверх,а если удобрят бюджет эмиссионной гривной и перестанут заливать межбанк,то курс скорее станет скакать!

И это ещё не расчехлились грндепозичики,пока только возмущаются и проводят успокаивающие беседы)))
Ой там вообще беда. Посмотрите на соотношение срочных неразрывных к текущим. Ставка же последние полгода по срочным практически равно ставке на текущих счетах. Сейчас навес в балансах банков, мгновенно ликвидной грн. До востребования. Что прям меняет картину кризиса, в кореннным образом. (где 50% грн, физиков, доступны им в любой момент. Давно такого не было.), скорость с которой можно зажечь, просто огонь.

Отправлено с моего JSN-L21 через Tapatalk
Востаннє редагувалось qreaton в Чет 01 жов, 2020 15:13, всього редагувалось 1 раз.
qreaton
 
Повідомлень: 953
З нами з: 23.10.13
Подякував: 93 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:10

  jump написав:Голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що план доходів до державного бюджету не виконано на 18,4 млрд грн.

За його словами, найбільші недонадходження до державного бюджету сформувала митниця – 33,3 млрд грн, рентна плата за користування надрами – 5,2 млрд грн, податок на збір на доходи фізичних осіб – 1,1 млрд грн, в’їзне мито – 391,5 млн грн.

Водночас голова Рахункової палати наголосив, що в України зараз не проведено видатків на 92,4 млрд грн.


Итого кассовый разрыв уже 110 миллиардов гривен. Это не бюджетный дефицит на бумаге, а натуральный разрыв в деньгах! Если 92 ярда не оплачено расходов, то это и зарплаты, и подрядчики бюджета, и надбавки медикам/учителям, и субвенции по субсидиям, и прочие замороженные выплаты. Короче к концу года нас ожидает реальная жесть! Особенно если включат в декабре станок и начнут всё это оперативно погашать, чтобы не нарушить бюджет-2020.
yuri_m
 
Повідомлень: 873
З нами з: 25.11.08
Подякував: 76 раз.
Подякували: 660 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:12

  qreaton написав:Кстати интересно, что падение портфеля нерезов в 46 млрд, от максимума, ослабило грн грубо на 4 UAH к USD. Каждые минус 10 млр нерезов, +1 к курсу. Осталось там ещё 80))))

Отправлено с моего JSN-L21 через Tapatalk

Це виключно ваше Оціночне судження.
Це як сказати, що зменшення запасів пшениці у вашому господарстві (курятнику) привело до збільшення чисельності курей.
Звичайно, що вихід нерезидентів впливає на курс, але характеризувати ці два процеси якоюсь прямою математичною залежністю - це нонсенс.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 887
З нами з: 23.01.09
Подякував: 472 раз.
Подякували: 681 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:13

  zРадио написав:..
PS: шмыганомисты же продолжают использовать рост 4,6% для целей бюджетирования на 2021-й, что является полным очковтирательством, или непрофессионализмом

а шмыгаТаможенники уже не знают, к чему еще докопаться в твоем грузе, дабы влупить какой-то индикатив или спецпошлину.
как мы в этом году судимся с таможней, такого еще не было.
наполнители бюджета, мать их
sequence
 
Повідомлень: 4074
З нами з: 29.12.15
Подякував: 732 раз.
Подякували: 1030 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6502650365046505>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kmm3, safonovstanislav, Zebra і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1993, 1994, 1995
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19949 2529424
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 жов, 2020 10:02
lrs7719
Валютный рынок в мире 1 ... 722, 723, 724
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7238 1655095
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 14:17
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
514 122188
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 17:17
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.