somilitark написав:И это ещё не расчехлились грндепозичики,пока только возмущаются и проводят успокаивающие беседы)))
Думаю, что расчехлились, но ограничены пока старыми срочными договорами. Когда там ставки по депо начали резко снижаться - зимой? Вот значит как раз на осень-зиму и придется бОльшая часть конвертаций (а значит и спроса на валюту). Сентябрь уже показал себя по всей красе...
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 01 жов, 2020 15:03, всього редагувалось 1 раз.
qreaton написав:Кстати интересно, что падение портфеля нерезов в 46 млрд, от максимума, ослабило грн грубо на 4 UAH к USD. Каждые минус 10 млр нерезов, +1 к курсу. Осталось там ещё 80))))
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Больше 3-х ярдов у.е. подарка от хутина слил Нафтогаз за первые полгода, выкупил НБУ только один ярд долларов, вопрос для знатоков: куда делись два ярда интервенций? Даже не смотря на рост курса?
Так что курс будет ползти вверх,а если удобрят бюджет эмиссионной гривной и перестанут заливать межбанк,то курс скорее станет скакать!
И это ещё не расчехлились грндепозичики,пока только возмущаются и проводят успокаивающие беседы)))
Ой там вообще беда. Посмотрите на соотношение срочных неразрывных к текущим. Ставка же последние полгода по срочным практически равно ставке на текущих счетах. Сейчас навес в балансах банков, мгновенно ликвидной грн. До востребования. Что прям меняет картину кризиса, в кореннным образом. (где 50% грн, физиков, доступны им в любой момент. Давно такого не было.), скорость с которой можно зажечь, просто огонь.
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Востаннє редагувалось qreaton в Чет 01 жов, 2020 15:13, всього редагувалось 1 раз.
jump написав:Голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що план доходів до державного бюджету не виконано на 18,4 млрд грн.
За його словами, найбільші недонадходження до державного бюджету сформувала митниця – 33,3 млрд грн, рентна плата за користування надрами – 5,2 млрд грн, податок на збір на доходи фізичних осіб – 1,1 млрд грн, в’їзне мито – 391,5 млн грн.
Водночас голова Рахункової палати наголосив, що в України зараз не проведено видатків на 92,4 млрд грн.
Итого кассовый разрыв уже 110 миллиардов гривен. Это не бюджетный дефицит на бумаге, а натуральный разрыв в деньгах! Если 92 ярда не оплачено расходов, то это и зарплаты, и подрядчики бюджета, и надбавки медикам/учителям, и субвенции по субсидиям, и прочие замороженные выплаты. Короче к концу года нас ожидает реальная жесть! Особенно если включат в декабре станок и начнут всё это оперативно погашать, чтобы не нарушить бюджет-2020.
qreaton написав:Кстати интересно, что падение портфеля нерезов в 46 млрд, от максимума, ослабило грн грубо на 4 UAH к USD. Каждые минус 10 млр нерезов, +1 к курсу. Осталось там ещё 80))))
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Це виключно ваше Оціночне судження. Це як сказати, що зменшення запасів пшениці у вашому господарстві (курятнику) привело до збільшення чисельності курей. Звичайно, що вихід нерезидентів впливає на курс, але характеризувати ці два процеси якоюсь прямою математичною залежністю - це нонсенс.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
zРадио написав:.. PS: шмыганомисты же продолжают использовать рост 4,6% для целей бюджетирования на 2021-й, что является полным очковтирательством, или непрофессионализмом
а шмыгаТаможенники уже не знают, к чему еще докопаться в твоем грузе, дабы влупить какой-то индикатив или спецпошлину. как мы в этом году судимся с таможней, такого еще не было. наполнители бюджета, мать их