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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6502650365046505

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 145
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
13
28-29
73%
106
Більше 30
16%
23
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:14

  somilitark написав:
  kmm3 написав: Але об'єктивно нема жодних підстав для просідання проти долара

Что там бюджет,что там экспорт, что там неурожай, что там выход нерезидентов,главное провести аутотренинг и позаклинать свой гривневый депозит по 7%)))

Как говорили в прошлые девальвации,если для роста доллара совсем нет причин, то будет расти просто так, без повода(((

Думаю после выборов подкинут бумаги в бюджетный котёл и перестанут подкармливать межбанк валютой, вот тогда, на радость данилишиным, мы увидим настоящие "нет причин" для курса 35 и выше 8)


Гривня справді не належить до найсильніших валют. Але долар зараз геть слабенький фундаментально. Якщо піндосам не вдасться посварити Німеччину з москалями, то долару буде геть сутужно. Гадаєте отруєння Навального випадково сталося саме зараз? Чомусь мені пригадалося отруєння Ющенка, щось аж надто підозріло схожа схема.
Якщо продумано підкинуть гривні, то нічого страшного не станеться. Так, були б зараз при владі Порошенко зі своїм кодлом, шансів для гривні не було б. А ці, як би їх не ганили, поки доволі непогано дають ради
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:16

  sequence написав:
  zРадио написав:..
PS: шмыганомисты же продолжают использовать рост 4,6% для целей бюджетирования на 2021-й, что является полным очковтирательством, или непрофессионализмом

а шмыгаТаможенники уже не знают, к чему еще докопаться в твоем грузе, дабы влупить какой-то индикатив или спецпошлину.
как мы в этом году судимся с таможней, такого еще не было.
наполнители бюджета, мать их


Но согласитесь, что и ваше "продажи бьют рекорды" не коррелирует с недобором налогов, в том числе на таможне... Так что тут либо трусы, либо крестик
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:18

  yuri_m написав:
  jump написав:Голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що план доходів до державного бюджету не виконано на 18,4 млрд грн.

За його словами, найбільші недонадходження до державного бюджету сформувала митниця – 33,3 млрд грн, рентна плата за користування надрами – 5,2 млрд грн, податок на збір на доходи фізичних осіб – 1,1 млрд грн, в’їзне мито – 391,5 млн грн.

Водночас голова Рахункової палати наголосив, що в України зараз не проведено видатків на 92,4 млрд грн.


Итого кассовый разрыв уже 110 миллиардов гривен. Это не бюджетный дефицит на бумаге, а натуральный разрыв в деньгах! Если 92 ярда не оплачено расходов, то это и зарплаты, и подрядчики бюджета, и надбавки медикам/учителям, и субвенции по субсидиям, и прочие замороженные выплаты. Короче к концу года нас ожидает реальная жесть! Особенно если включат в декабре станок и начнут всё это оперативно погашать, чтобы не нарушить бюджет-2020.

На скільки я розумію. якщо не освоїли 92 мільярди - то це не означає. що їх не має. Не вистачає поки що 18,4 млрд. Це я щодо майбутьньої необхідності друкувати гривню. Вона поки що не така велика.
А що стосується касових розривів. То це дійсно так. Але повірте, весь цей банкет за рахунок місцевих громад. Громади беруть кредити в банках, щоб покрити ці розриви. Спробуйте не виплатити в громаді зарплату освітянам чи медикам і подивимось, що із того вийде. Центральна влада про це чудово знає і користується цим. Адже відповідальності за такі дії - "0".
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:29

  Realist написав:На скільки я розумію. якщо не освоїли 92 мільярди - то це не означає. що їх не має. Не вистачає поки що 18,4 млрд.

Ага, денег куры не клюют, но мы их просто так не выплачиваем. :mrgreen: 92 миллиарда - это не 92 миллиона. Которые в масштабах страны можно было списать на временную не выплату, дескать подрядчики не требуют. А сумма под 100 миллиардов - это очень до хрена! Это означает только одно: замораживают все возможные траты бюджета, чтобы хоть как-то уложиться в текущие поступления налогов. Иначе просто тупо нечем будет платить те же зарплаты бюджетникам! Хотя там и так задолженность растет уже полгода бодрыми темпами.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:30

  Realist написав:На скільки я розумію. якщо не освоїли 92 мільярди - то це не означає. що їх не має. Не вистачає поки що 18,4 млрд. Це я щодо майбутьньої необхідності друкувати гривню. Вона поки що не така велика.
А що стосується касових розривів. То це дійсно так. Але повірте, весь цей банкет за рахунок місцевих громад. Громади беруть кредити в банках, щоб покрити ці розриви. Спробуйте не виплатити в громаді зарплату освітянам чи медикам і подивимось, що із того вийде. Центральна влада про це чудово знає і користується цим. Адже відповідальності за такі дії - "0".

Бомба повільної дії, яка може привести до сепаратизму ... імхо, і приведе ...
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:39

ахренеть каждый день +2коп ... +3 коп + 5 коп...
на тихом огоньке...
как жаб варят
ШО ДЕЛАТЬ?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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