RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6504650565066507>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 147
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
13
28-29
73%
108
Більше 30
16%
23
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:04

А по теме - уже давно понятно, что как пружину не сжимай, но рано или поздно она стрельнет.
Искусственную ревальвацию 2019 г. мы еще не отработали.
И пополнять сейчас грн. депозиты - стрелять себе в ногу!
tmp01
 
Повідомлень: 875
З нами з: 14.03.12
Подякував: 114 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:06

когда уже откат?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4349
З нами з: 21.04.11
Подякував: 627 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kulishgazmagnat написав:uaprofi заходи на пол котлеты(сегодня) ,и тебе станет легче

если оно на депозитах?
щО ОНИ ТВОРЯТ?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4349
З нами з: 21.04.11
Подякував: 627 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:08

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................01.10.2020..........02.10.2020
дата розрахунку.................30.09.2020...........01.10.2020
Євро....................................33,1643................33,3282
Долар США.........................28,3105................28,3343
После полудня доллар прибавил еще около копейки.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. После короткого перекура, даже не попив кофе, двинулись вверх. К 11-25 выросли на 4.5 копейки, после чего взяли паузу. Движение сегодня было на редкость размеренным и равномерным. Активная фаза торгов сегодня началась очень рано, практически со старта. Незадолго до 12 прибавили еще полкопейки и снова уравновесились. Сообщений о появлении регулятора пока не было, похоже, что рынок достиг равновесия самостоятельно.
Официальный курс встретили котировками 28.3300 - 28.3500, что на 5 копеек выше открытия.
Достигнутая до 12 стабильность сохранялась очень долго. После 12 на спокойном рынке появился нацбанк, но тогда его предложение не выглядело слишком привлекательным. Только после 15 наметилось мелкое движение в виде сужения спреда снизу на полкопейки. Вероятней всего, это говорит о том, что предложение НБУ сработало спустя 3 часа после его появления. Если на излете сессии не появился припозднившийся крупный покупатель, масштабы интервенции не должны быть слишком большими, поскольку торговая активность к этому времени обычно уже невелика. А вот отследить масштабы интервенции по анализу ликвидности может быть затруднительно, поскольку она имеет все шансы перейти в режим ТОМ после 15-30.
Официальный курс встретили котировками 28.3350 - 28.3500. За день выросли на 5.5 копеек.
Дополуденный рост курса доллара на МБ проходил на фоне его укрепления в мире, однако это было укрепление после ночного падения, которое никак не отразилось на курсе открытия. Последовавшая стабильность сопровождалась падением доллара в мире до уровня ниже начала короткого роста. Сегодняшняя динамика - это чистое ослабление гривны.
По итогам сегодняшних торгов официальный курс доллара вырос на 2.4 копейки (0.08%), курс евро вырос на 16 копеек (0.5%).

Этот день в истории:
2019 - 24.5553 (+36) +378
2018 - 28.2127 (-5) +12

2017 - 26.5785 (+5)
2016 - 25.9369 (+2)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5222
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3130 раз.
Подякували: 8453 раз.
 
Профіль
20
9
18
1
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:09

  zРадио написав:..
Но согласитесь, что и ваше "продажи бьют рекорды" не коррелирует с недобором налогов, в том числе на таможне... Так что тут либо трусы, либо крестик

так у нас и правда все сравнительно хорошо, хотя есть проблемы с товаром из-за крайне высокой загрузки комбинатов. Снова кадровые проблемы всплыли - квалифицированных людей набрать непросто. Из-за дорогого евро спрос на импорт падает - но наличие отечественных заменителей сглаживает.
а проблемы бюджета - это проблемы индейцев. У нас нет ни малейшего желания помочь жмыгаленомикам выполнить их обицянки. Своих голодных ртов полно :mrgreen:
sequence
 
Повідомлень: 4076
З нами з: 29.12.15
Подякував: 734 раз.
Подякували: 1030 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:13

  kmm3 написав: Але долар зараз дуже слабенький фундаментально.


Похоже на песни секты какой-то?

Кто вам такое казал?

Может вспомните 2008-й,когда доллар хоронили все кому не лень и однушка 21м2 в Киеве была по 80 000 и больше?
А сейчас и по 20 можно найти и дешевле.
Когда 5000 грн(1000 у.е.) зряплаты рассматривалось как насмешка над трудящимися,а теперь большинству в стране и 300 за счастье, при том что коммуналка, проезд,все товары стали по ценам космически дорогими\мировыми, за минимальную пломбу у любого стоматолога,даже типа госа надо уплатить минимум 600 грн?

Выкиньте эту сепарскую вату из головы, что доллар доживает последние дни о "очень слаб",мировое правительство раздало триллионы долларов кредитов под 3-5-10,а иногда и больше процентов. спрос на доллар будет всегда,а вот бумага под руководством ворья периодически валится, по-моему нас подводят к очередному обвалу,поддержим промышленность очередным кратным девалом и нищетой трудящихся,пусть будет процветать шахтёр и динамо с бюджетами под 200 лямов не гривен(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11517
З нами з: 30.12.09
Подякував: 355 раз.
Подякували: 2823 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:15

  uaprofi написав:когда уже откат?

вспомнилось классическое: кто купит по 13 тот жестоко пожалеет(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11517
З нами з: 30.12.09
Подякував: 355 раз.
Подякували: 2823 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:18

  qreaton написав:
somilitark написав:И это ещё не расчехлились грндепозичики,пока только возмущаются и проводят успокаивающие беседы)))
Ой там вообще беда. Посмотрите на соотношение срочных неразрывных к текущим. Ставка же последние полгода по срочным практически равно ставке на текущих счетах. Сейчас навес в балансах банков, мгновенно ликвидной грн. До востребования. Что прям меняет картину кризиса, в кореннным образом. (где 50% грн, физиков, доступны им в любой момент. Давно такого не было.), скорость с которой можно зажечь, просто огонь.


Да, действительно, интересное наблюдение. Но сомнительно, чтобы готовили N кратный девал, покруче чем в 14-15.

Поэтому непонятно - зачем это делается? В чем хитрый замысел состоит?
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2575
З нами з: 26.02.09
Подякував: 313 раз.
Подякували: 450 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:22

  sequence написав:
  zРадио написав:..
Но согласитесь, что и ваше "продажи бьют рекорды" не коррелирует с недобором налогов, в том числе на таможне... Так что тут либо трусы, либо крестик

так у нас и правда все сравнительно хорошо, хотя есть проблемы с товаром из-за крайне высокой загрузки комбинатов. Снова кадровые проблемы всплыли - квалифицированных людей набрать непросто. Из-за дорогого евро спрос на импорт падает - но наличие отечественных заменителей сглаживает.
а проблемы бюджета - это проблемы индейцев. У нас нет ни малейшего желания помочь жмыгаленомикам выполнить их обицянки. Своих голодных ртов полно :mrgreen:


Притча во языцех - это ваша проблема с персоналом. Занятость падает из месяца в месяц! Так что потыкайте палкой в HR-директора - может он застыл в карантире и с мая забыл, что работает? :mrgreen:
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 020_u.xlsx

С продажами и сборами налогов тоже ситуация нелучшая. Не может первое расти на падении второго, как и наоборот. Динамика этих показателей всегда однонаправлена. Так что ваши показатели опережают и рынок, и экономику в целом, не отражая общего состояния дел
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7653
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1388 раз.
Подякували: 3143 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:Блин, люди, вы бы хоть одним глазом поглядывали, что в мире с долларом происходит. Он там собрался не слабо так расти!
золото вверх значит доллар вниз
Зображення
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4544
З нами з: 06.04.16
Подякував: 959 раз.
Подякували: 1304 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6504650565066507>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sal і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 722, 723, 724
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7239 1655168
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 жов, 2020 15:45
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1993, 1994, 1995
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19949 2529528
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 жов, 2020 10:02
lrs7719
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
514 122193
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 вер, 2020 17:17
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.