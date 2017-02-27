А по теме - уже давно понятно, что как пружину не сжимай, но рано или поздно она стрельнет.
Искусственную ревальвацию 2019 г. мы еще не отработали.
И пополнять сейчас грн. депозиты - стрелять себе в ногу!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 жов, 2020 16:04
А по теме - уже давно понятно, что как пружину не сжимай, но рано или поздно она стрельнет.
Искусственную ревальвацию 2019 г. мы еще не отработали.
И пополнять сейчас грн. депозиты - стрелять себе в ногу!
Додано: Чет 01 жов, 2020 16:06
когда уже откат?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Чет 01 жов, 2020 16:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
если оно на депозитах?
щО ОНИ ТВОРЯТ?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Чет 01 жов, 2020 16:08
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................01.10.2020..........02.10.2020
дата розрахунку.................30.09.2020...........01.10.2020
Євро....................................33,1643................33,3282
Долар США.........................28,3105................28,3343
После полудня доллар прибавил еще около копейки.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. После короткого перекура, даже не попив кофе, двинулись вверх. К 11-25 выросли на 4.5 копейки, после чего взяли паузу. Движение сегодня было на редкость размеренным и равномерным. Активная фаза торгов сегодня началась очень рано, практически со старта. Незадолго до 12 прибавили еще полкопейки и снова уравновесились. Сообщений о появлении регулятора пока не было, похоже, что рынок достиг равновесия самостоятельно.
Официальный курс встретили котировками 28.3300 - 28.3500, что на 5 копеек выше открытия.
Достигнутая до 12 стабильность сохранялась очень долго. После 12 на спокойном рынке появился нацбанк, но тогда его предложение не выглядело слишком привлекательным. Только после 15 наметилось мелкое движение в виде сужения спреда снизу на полкопейки. Вероятней всего, это говорит о том, что предложение НБУ сработало спустя 3 часа после его появления. Если на излете сессии не появился припозднившийся крупный покупатель, масштабы интервенции не должны быть слишком большими, поскольку торговая активность к этому времени обычно уже невелика. А вот отследить масштабы интервенции по анализу ликвидности может быть затруднительно, поскольку она имеет все шансы перейти в режим ТОМ после 15-30.
Официальный курс встретили котировками 28.3350 - 28.3500. За день выросли на 5.5 копеек.
Дополуденный рост курса доллара на МБ проходил на фоне его укрепления в мире, однако это было укрепление после ночного падения, которое никак не отразилось на курсе открытия. Последовавшая стабильность сопровождалась падением доллара в мире до уровня ниже начала короткого роста. Сегодняшняя динамика - это чистое ослабление гривны.
По итогам сегодняшних торгов официальный курс доллара вырос на 2.4 копейки (0.08%), курс евро вырос на 16 копеек (0.5%).
Этот день в истории:
2019 - 24.5553 (+36) +378
2018 - 28.2127 (-5) +12
2017 - 26.5785 (+5)
2016 - 25.9369 (+2)
Додано: Чет 01 жов, 2020 16:09
так у нас и правда все сравнительно хорошо, хотя есть проблемы с товаром из-за крайне высокой загрузки комбинатов. Снова кадровые проблемы всплыли - квалифицированных людей набрать непросто. Из-за дорогого евро спрос на импорт падает - но наличие отечественных заменителей сглаживает.
а проблемы бюджета - это проблемы индейцев. У нас нет ни малейшего желания помочь жмыгаленомикам выполнить их обицянки. Своих голодных ртов полно
Додано: Чет 01 жов, 2020 16:13
Похоже на песни секты какой-то?
Кто вам такое казал?
Может вспомните 2008-й,когда доллар хоронили все кому не лень и однушка 21м2 в Киеве была по 80 000 и больше?
А сейчас и по 20 можно найти и дешевле.
Когда 5000 грн(1000 у.е.) зряплаты рассматривалось как насмешка над трудящимися,а теперь большинству в стране и 300 за счастье, при том что коммуналка, проезд,все товары стали по ценам космически дорогими\мировыми, за минимальную пломбу у любого стоматолога,даже типа госа надо уплатить минимум 600 грн?
Выкиньте эту сепарскую вату из головы, что доллар доживает последние дни о "очень слаб",мировое правительство раздало триллионы долларов кредитов под 3-5-10,а иногда и больше процентов. спрос на доллар будет всегда,а вот бумага под руководством ворья периодически валится, по-моему нас подводят к очередному обвалу,поддержим промышленность очередным кратным девалом и нищетой трудящихся,пусть будет процветать шахтёр и динамо с бюджетами под 200 лямов не гривен(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 01 жов, 2020 16:15
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 01 жов, 2020 16:18
Да, действительно, интересное наблюдение. Но сомнительно, чтобы готовили N кратный девал, покруче чем в 14-15.
Поэтому непонятно - зачем это делается? В чем хитрый замысел состоит?
Додано: Чет 01 жов, 2020 16:22
Притча во языцех - это ваша проблема с персоналом. Занятость падает из месяца в месяц! Так что потыкайте палкой в HR-директора - может он застыл в карантире и с мая забыл, что работает?
С продажами и сборами налогов тоже ситуация нелучшая. Не может первое расти на падении второго, как и наоборот. Динамика этих показателей всегда однонаправлена. Так что ваши показатели опережают и рынок, и экономику в целом, не отражая общего состояния дел
Додано: Чет 01 жов, 2020 16:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
золото вверх значит доллар вниз
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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