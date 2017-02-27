Додано: Чет 01 жов, 2020 16:08

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з..................01.10.2020..........02.10.2020

дата розрахунку.................30.09.2020...........01.10.2020

Євро....................................33,1643................33,3282

Долар США.........................28,3105................28,3343

После полудня доллар прибавил еще около копейки.

Открылись на уровне вчерашнего закрытия с уже рабочим спредом 2 копейки. После короткого перекура, даже не попив кофе, двинулись вверх. К 11-25 выросли на 4.5 копейки, после чего взяли паузу. Движение сегодня было на редкость размеренным и равномерным. Активная фаза торгов сегодня началась очень рано, практически со старта. Незадолго до 12 прибавили еще полкопейки и снова уравновесились. Сообщений о появлении регулятора пока не было, похоже, что рынок достиг равновесия самостоятельно.

Официальный курс встретили котировками 28.3300 - 28.3500, что на 5 копеек выше открытия.

Достигнутая до 12 стабильность сохранялась очень долго. После 12 на спокойном рынке появился нацбанк, но тогда его предложение не выглядело слишком привлекательным. Только после 15 наметилось мелкое движение в виде сужения спреда снизу на полкопейки. Вероятней всего, это говорит о том, что предложение НБУ сработало спустя 3 часа после его появления. Если на излете сессии не появился припозднившийся крупный покупатель, масштабы интервенции не должны быть слишком большими, поскольку торговая активность к этому времени обычно уже невелика. А вот отследить масштабы интервенции по анализу ликвидности может быть затруднительно, поскольку она имеет все шансы перейти в режим ТОМ после 15-30.

Официальный курс встретили котировками 28.3350 - 28.3500. За день выросли на 5.5 копеек.

Дополуденный рост курса доллара на МБ проходил на фоне его укрепления в мире, однако это было укрепление после ночного падения, которое никак не отразилось на курсе открытия. Последовавшая стабильность сопровождалась падением доллара в мире до уровня ниже начала короткого роста. Сегодняшняя динамика - это чистое ослабление гривны.

По итогам сегодняшних торгов официальный курс доллара вырос на 2.4 копейки (0.08%), курс евро вырос на 16 копеек (0.5%).



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