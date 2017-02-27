Додано: Чет 01 жов, 2020 16:25

qreaton написав: скорость с которой можно зажечь, просто огонь.



Отправлено с моего JSN-L21 через Tapatalk скорость с которой можно зажечь, просто огонь.Отправлено с моего JSN-L21 через Tapatalk

Баба 200 тоже себе что-то там прикидывала,но иногда реактор трудно заглушить и приходит кратный взрыв.Эти считают, что нищета народа не даст курсу разгуляться, забывая о объёме депозитов и о том, что не смотря на резервы в 26 ярдов,тушить по сути нечем, ведь ни один МВФ не позволит брать с рынка кредиты под 8%(евробонды) и тушить им пожар на валютном рынке.Короче хотят проверить на слабо нарит, практика говорит, что только после хорошего роста просыпаются олени, пока спят, даже мантрят откатами, некоторые особо одарённые даже сливались по 27.68 уже понимая что рост выдохся, думаю нас ждёт интересный 2021-й год и концовка этого,там и невыполнимый бюджет,и падение экономики и рост если и будет,то явно не 4.6%.И неурожай из-за засухи,и войны,и сябры,возможно там замес будет не слабый.Как сейчас поповнять депостобчЫкы,це только Доллярчик на такое способен со своими скринами(((п.с. по бюджету,что-то никак не могут сентябрь закрыть, висят вчерашние цифры,видимо притягивают за уши невпихуемое