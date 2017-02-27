qreaton написав:скорость с которой можно зажечь, просто огонь.
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Баба 200 тоже себе что-то там прикидывала,но иногда реактор трудно заглушить и приходит кратный взрыв. Эти считают, что нищета народа не даст курсу разгуляться, забывая о объёме депозитов и о том, что не смотря на резервы в 26 ярдов,тушить по сути нечем, ведь ни один МВФ не позволит брать с рынка кредиты под 8%(евробонды) и тушить им пожар на валютном рынке. Короче хотят проверить на слабо нарит, практика говорит, что только после хорошего роста просыпаются олени, пока спят, даже мантрят откатами, некоторые особо одарённые даже сливались по 27.68 уже понимая что рост выдохся, думаю нас ждёт интересный 2021-й год и концовка этого,там и невыполнимый бюджет,и падение экономики и рост если и будет,то явно не 4.6%. И неурожай из-за засухи,и войны,и сябры,возможно там замес будет не слабый. Как сейчас поповнять депостобчЫкы,це только Доллярчик на такое способен со своими скринами(((
п.с. по бюджету,что-то никак не могут сентябрь закрыть, висят вчерашние цифры,видимо притягивают за уши невпихуемое
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Уровень расчетов за газ на сегодня составляет 39%, – Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов обратил внимание на кризис неплатежей на рынке газа. Об этом говорится в сообщении СНБО по итогам заседания Совета экспертов по вопросам энергобезопасности, посвященного обсуждению комплекса вопросов функционирования рынка природного газа, передает БизнесЦензор.
По словам Данилова, наиболее негативной тенденцией на рынке газа является беспрецедентное падение уровня расчетов за газ, которые на сегодня составляют 39% по всем категориям потребителей.Источник: https://biz.censor.net/n3222345
zРадио написав:Уровень расчетов за газ на сегодня составляет 39%, – Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов обратил внимание на кризис неплатежей на рынке газа. Об этом говорится в сообщении СНБО по итогам заседания Совета экспертов по вопросам энергобезопасности, посвященного обсуждению комплекса вопросов функционирования рынка природного газа, передает БизнесЦензор.
По словам Данилова, наиболее негативной тенденцией на рынке газа является беспрецедентное падение уровня расчетов за газ, которые на сегодня составляют 39% по всем категориям потребителей.Источник: https://biz.censor.net/n3222345
Все посмотрели как в прошлый раз за город Киев долги оплатили из гос.бюджета, и решили что если Киеву можно, то чем они хуже.
zРадио написав:Уровень расчетов за газ на сегодня составляет 39%, – Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов обратил внимание на кризис неплатежей на рынке газа. Об этом говорится в сообщении СНБО по итогам заседания Совета экспертов по вопросам энергобезопасности, посвященного обсуждению комплекса вопросов функционирования рынка природного газа, передает БизнесЦензор.
По словам Данилова, наиболее негативной тенденцией на рынке газа является беспрецедентное падение уровня расчетов за газ, которые на сегодня составляют 39% по всем категориям потребителей.Источник: https://biz.censor.net/n3222345
Горгазы рисуют от фонаря несуществующие долги. Есть долги - нет субсидии и статистика такая получается. Цирк.