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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6505650665076508

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 148
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
13
28-29
74%
109
Більше 30
16%
23
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:17

Пивень 28.33 на себя.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Наконец-то показали обыкновенное чудо с доходами госбюджета, оказывается наколядовали 79 с лишним ярдов в сентябре.
Причём за 3 последних дня месяца собрали 26 я рдов,хотя раньше за последние дни максимум 3-4 ярда в день могло накапать.
Весь месяц очень жиденько шли, даже 20-е числа не сильно помогали, а тут такой рывок, даже возместили НДС не 9,а 11.5 ярда.
Прямо нашли какой-то родник с баблом и с него подживились, хоть бы тихонько не запитались к печатному станку, ибо как можно весь месяц переписывать многолетние минимумы, а потом сделать такой ветер я не могу понять, в этом году таких урожайных дней не было,за исключением перевода десятков ярдов Нафтогазом,НБУ и Приватом.
Думаю всё это начинает напоминать фарс,а потом удивляются что курс растёт,бумага начинает подпирать со всех сторон вот и валимся.

Кстати,по подсолнечнику опа настоящая:
Производство подсолнечника в Украине может составить 13 млн т — Нероба

По прогнозам аналитиков USDA, урожай подсолнечника в Украине в 2020 году составит около 17 млн т, однако участники рынка ожидают, что данный показатель существенно ниже


Можете представить масштабы падения? Ожидали 17,соберут 13.
Пшеницу кстати уже половину вывезли на экспорт, хотя с начала маркетингового года прошло только 3 месяца.
Ещё осталось разобраться что там с кукурузой, думаю не лучше чем с подсолнухом.

А потом удивляетесь почему гривна падает, ВВП упал,денег в системе больше, вот и объём денег начинает корелировать с объёмом ВВП,всё просто.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:50

Что за панические настроения. Скоро снова начнут продавать землю и курс опять будет 25. :)
artlife
 
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