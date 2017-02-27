|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 жов, 2020 18:17
Пивень 28.33 на себя.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Чет 01 жов, 2020 18:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Наконец-то показали обыкновенное чудо с доходами госбюджета, оказывается наколядовали 79 с лишним ярдов в сентябре.
Причём за 3 последних дня месяца собрали 26 я рдов,хотя раньше за последние дни максимум 3-4 ярда в день могло накапать.
Весь месяц очень жиденько шли, даже 20-е числа не сильно помогали, а тут такой рывок, даже возместили НДС не 9,а 11.5 ярда.
Прямо нашли какой-то родник с баблом и с него подживились, хоть бы тихонько не запитались к печатному станку, ибо как можно весь месяц переписывать многолетние минимумы, а потом сделать такой ветер я не могу понять, в этом году таких урожайных дней не было,за исключением перевода десятков ярдов Нафтогазом,НБУ и Приватом.
Думаю всё это начинает напоминать фарс,а потом удивляются что курс растёт,бумага начинает подпирать со всех сторон вот и валимся.
Кстати,по подсолнечнику опа настоящая:
Можете представить масштабы падения? Ожидали 17,соберут 13.
Пшеницу кстати уже половину вывезли на экспорт, хотя с начала маркетингового года прошло только 3 месяца.
Ещё осталось разобраться что там с кукурузой, думаю не лучше чем с подсолнухом.
А потом удивляетесь почему гривна падает, ВВП упал,денег в системе больше, вот и объём денег начинает корелировать с объёмом ВВП,всё просто.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 01 жов, 2020 18:50
Что за панические настроения. Скоро снова начнут продавать землю и курс опять будет 25.
|