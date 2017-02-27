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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6506650765086509>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 148
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
13
28-29
74%
109
Більше 30
16%
23
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:17

Пивень 28.33 на себя.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Наконец-то показали обыкновенное чудо с доходами госбюджета, оказывается наколядовали 79 с лишним ярдов в сентябре.
Причём за 3 последних дня месяца собрали 26 я рдов,хотя раньше за последние дни максимум 3-4 ярда в день могло накапать.
Весь месяц очень жиденько шли, даже 20-е числа не сильно помогали, а тут такой рывок, даже возместили НДС не 9,а 11.5 ярда.
Прямо нашли какой-то родник с баблом и с него подживились, хоть бы тихонько не запитались к печатному станку, ибо как можно весь месяц переписывать многолетние минимумы, а потом сделать такой ветер я не могу понять, в этом году таких урожайных дней не было,за исключением перевода десятков ярдов Нафтогазом,НБУ и Приватом.
Думаю всё это начинает напоминать фарс,а потом удивляются что курс растёт,бумага начинает подпирать со всех сторон вот и валимся.

Кстати,по подсолнечнику опа настоящая:
Производство подсолнечника в Украине может составить 13 млн т — Нероба

По прогнозам аналитиков USDA, урожай подсолнечника в Украине в 2020 году составит около 17 млн т, однако участники рынка ожидают, что данный показатель существенно ниже


Можете представить масштабы падения? Ожидали 17,соберут 13.
Пшеницу кстати уже половину вывезли на экспорт, хотя с начала маркетингового года прошло только 3 месяца.
Ещё осталось разобраться что там с кукурузой, думаю не лучше чем с подсолнухом.

А потом удивляетесь почему гривна падает, ВВП упал,денег в системе больше, вот и объём денег начинает корелировать с объёмом ВВП,всё просто.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:50

Что за панические настроения. Скоро снова начнут продавать землю и курс опять будет 25. :)
artlife
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:52

  artlife написав:Что за панические настроения. Скоро снова начнут продавать землю и курс опять будет 25. :)


А кому продавать будут ? Английской королеве ? :)
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:54

  somilitark написав:Можете представить масштабы падения? Ожидали 17,соберут 13.
Пшеницу кстати уже половину вывезли на экспорт, хотя с начала маркетингового года прошло только 3 месяца.


Что неудивительно. Доля с/х в сентябрьском экспорте - на историческом рекорде, 38% (1,6 млрд долларов). Причем, на зерновые и масличные приходится 92% от этого. Остаток - это курятина - 3%, кормовые и технические отходы - 3%, и молочка и яйца - 2%...
https://bi.customs.gov.ua/trade/#/
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 18:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Амвросий написав:
  qreaton написав:
somilitark написав:И это ещё не расчехлились грндепозичики,пока только возмущаются и проводят успокаивающие беседы)))
Ой там вообще беда. Посмотрите на соотношение срочных неразрывных к текущим. Ставка же последние полгода по срочным практически равно ставке на текущих счетах. Сейчас навес в балансах банков, мгновенно ликвидной грн. До востребования. Что прям меняет картину кризиса, в кореннным образом. (где 50% грн, физиков, доступны им в любой момент. Давно такого не было.), скорость с которой можно зажечь, просто огонь.


Да, действительно, интересное наблюдение. Но сомнительно, чтобы готовили N кратный девал, покруче чем в 14-15.

Поэтому непонятно - зачем это делается? В чем хитрый замысел состоит?
Да нет тут замысла, жадность наш порок. Падение учётной ставки, в течении года, нежелание фондировать гривну на год, полгода, по ставке, которую сложно было рассчитать. Проще ввести платность на остаток, и регулировать каждый месяц. Но пришёл валютный кризис. И навес гривни, текущей грн, незаметно стал основной долей баланса. Пора поднимать ставки, но это плохо работает если на мвру такая динамика. Вот, что остановит эту гривну, которая на моменте начнёт мечтать стать валютой.?вопрос.

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qreaton
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:04

  andrein написав:
  artlife написав:Что за панические настроения. Скоро снова начнут продавать землю и курс опять будет 25. :)


А кому продавать будут ? Английской королеве ? :)

Всё зависит от цены. По хорошей цене и английская королева купит пару соток. Главное, побыстрее и в хорошие руки. И тогда все смогут сгонять в гастроном, тьфу, в обменку за углом, и жизнь снова наладится.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:17

  qreaton написав:Да нет тут замысла, жадность наш порок. Падение учётной ставки, в течении года, нежелание фондировать гривну на год, полгода, по ставке, которую сложно было рассчитать. Проще ввести платность на остаток, и регулировать каждый месяц. Но пришёл валютный кризис. И навес гривни, текущей грн, незаметно стал основной долей баланса. Пора поднимать ставки, но это плохо работает если на мвру такая динамика. Вот, что остановит эту гривну, которая на моменте начнёт мечтать стать валютой.?вопрос.

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Відподь ви і самі знаєте...

"Пан 200 баксів на нос"...
Пані ж вже не в НБУ...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:20

  artlife написав:
  andrein написав:
  artlife написав:Что за панические настроения. Скоро снова начнут продавать землю и курс опять будет 25. :)


А кому продавать будут ? Английской королеве ? :)

Всё зависит от цены. По хорошей цене и английская королева купит пару соток. Главное, побыстрее и в хорошие руки. И тогда все смогут сгонять в гастроном, тьфу, в обменку за углом, и жизнь снова наладится.

Є в мене така думка, що українська земля вже нікому не потрібна...
Тому, хто міг за неї заплатити повну ціну, вже цікаві інші технології...

При подальшому погіршені коронокризи, регіони самі землю віддадуть за захист і хліб.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:27

  change_pm написав:Є в мене така думка, що українська земля вже нікому не потрібна...
Тому, хто міг за неї заплатити повну ціну, вже цікаві інші технології...

При подальшому погіршені коронокризи, регіони самі землю віддадуть за захист і хліб.


когда-то читал статью аргентинца, который описывал кризис. Так он писал что у них предприятия выкупили иностранцы, а потом просто закрыли их, т.к. им выгодно было купить землю предприятий и не использовать её, чтобы аргентинские предприятия не создавали им конкуренцию. В результате в Аргентине началась жуткая безработица и начал процветать бандитизм и мародерство. А единственный способ заработать был ездить на работу в приграничные страны.

Там-же было описано, что из-за дорогой национальной валюты местные предприятия стали неконкурентоспособны и убыточны. А со временем импортные товары превратились в дефицит.
Амвросий
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