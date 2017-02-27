Додано: Чет 01 жов, 2020 18:34

Производство подсолнечника в Украине может составить 13 млн т — Нероба



По прогнозам аналитиков USDA, урожай подсолнечника в Украине в 2020 году составит около 17 млн т, однако участники рынка ожидают, что данный показатель существенно ниже

Наконец-то показали обыкновенное чудо с доходами госбюджета, оказывается наколядовали 79 с лишним ярдов в сентябре.Причём за 3 последних дня месяца собрали 26 я рдов,хотя раньше за последние дни максимум 3-4 ярда в день могло накапать.Весь месяц очень жиденько шли, даже 20-е числа не сильно помогали, а тут такой рывок, даже возместили НДС не 9,а 11.5 ярда.Прямо нашли какой-то родник с баблом и с него подживились, хоть бы тихонько не запитались к печатному станку, ибо как можно весь месяц переписывать многолетние минимумы, а потом сделать такой ветер я не могу понять, в этом году таких урожайных дней не было,за исключением перевода десятков ярдов Нафтогазом,НБУ и Приватом.Думаю всё это начинает напоминать фарс,а потом удивляются что курс растёт,бумага начинает подпирать со всех сторон вот и валимся.Кстати,по подсолнечнику опа настоящая:Можете представить масштабы падения? Ожидали 17,соберут 13.Пшеницу кстати уже половину вывезли на экспорт, хотя с начала маркетингового года прошло только 3 месяца.Ещё осталось разобраться что там с кукурузой, думаю не лучше чем с подсолнухом.А потом удивляетесь почему гривна падает, ВВП упал,денег в системе больше, вот и объём денег начинает корелировать с объёмом ВВП,всё просто.