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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ЗВР Нацбанка сократились за месяц на $2,6 млрд. Красиво плывут! Кто? Вон та группа в полосатых купальниках! (...из кинофильма Полосатый рейс)
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:49
knoppixx
Та группа в "зеленых" купальниках... И главное чтобы вместо Ланового Игорь Валерьевич сидел на берегу....
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
и поэтому аннексировали Крым? лучше б было так как вы пишете, но история думает иначе. Земля это не просто товар, это политический капитал, чья земля за того и голосуют, это тысячи маленьких путинов флэтлордов, пожизненные мэры и депутаты.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 01 жов, 2020 20:04, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 01 жов, 2020 20:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну, тоді добре, що я планую застрибнути в іпотеку через 3 міс?
Так як:
1) З усіх чайників трублять, що гривня от-от знеціниться! (або трохи, або дуже)
2) Крім варіантів, як закинути заощадження в бетон, або купити долярчиків - варіантів НЕМАЄ!
3) А тут ще й використається "кредитне плече", яке за 3-5р можна погасити повністю "фантиками"!(ну ж всі прогнозують це - хіба ні? )
4) От що таке було 5-6тис.грн/міс. 5р. тому і що таке зараз?(а саме такий ФІКСОВАНИЙ платіж буде по іпотеці на найближчих 3-5р, залежно, який банк оберу!
Так що -
ДумаЮ!
ДійЮ!
БагатіЮ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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