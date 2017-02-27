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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6506650765086509

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 148
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
13
28-29
74%
109
Більше 30
16%
23
Всього голосів : 148
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ЗВР Нацбанка сократились за месяц на $2,6 млрд. Красиво плывут! Кто? Вон та группа в полосатых купальниках! (...из кинофильма Полосатый рейс)
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:49

knoppixx

Та группа в "зеленых" купальниках... И главное чтобы вместо Ланового Игорь Валерьевич сидел на берегу....
prilepskiy
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  change_pm написав:Є в мене така думка, що українська земля вже нікому не потрібна...
и поэтому аннексировали Крым? лучше б было так как вы пишете, но история думает иначе. Земля это не просто товар, это политический капитал, чья земля за того и голосуют, это тысячи маленьких путинов флэтлордов, пожизненные мэры и депутаты.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 01 жов, 2020 20:04, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 20:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:сейчас поповнять депостобчЫкы,це только Доллярчик на такое способен со своими скринами

Ну, тоді добре, що я планую застрибнути в іпотеку через 3 міс?
Так як:
1) З усіх чайників трублять, що гривня от-от знеціниться! (або трохи, або дуже)
2) Крім варіантів, як закинути заощадження в бетон, або купити долярчиків - варіантів НЕМАЄ!
3) А тут ще й використається "кредитне плече", яке за 3-5р можна погасити повністю "фантиками"!(ну ж всі прогнозують це - хіба ні? ) :D
4) От що таке було 5-6тис.грн/міс. 5р. тому і що таке зараз?(а саме такий ФІКСОВАНИЙ платіж буде по іпотеці на найближчих 3-5р, залежно, який банк оберу!

Так що -
ДумаЮ!
ДійЮ!
БагатіЮ! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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