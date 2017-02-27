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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ЗВР Нацбанка сократились за месяц на $2,6 млрд. Красиво плывут! Кто? Вон та группа в полосатых купальниках! (...из кинофильма Полосатый рейс)
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:49
knoppixx
Та группа в "зеленых" купальниках... И главное чтобы вместо Ланового Игорь Валерьевич сидел на берегу....
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
и поэтому аннексировали Крым? лучше б было так как вы пишете, но история думает иначе. Земля это не просто товар, это политический капитал, чья земля за того и голосуют, это тысячи маленьких путинов флэтлордов, пожизненные мэры и депутаты.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 01 жов, 2020 20:04, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 01 жов, 2020 20:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну, тоді добре, що я планую застрибнути в іпотеку через 3 міс?
Так як:
1) З усіх чайників трублять, що гривня от-от знеціниться! (або трохи, або дуже)
2) Крім варіантів, як закинути заощадження в бетон, або купити долярчиків - варіантів НЕМАЄ!
3) А тут ще й використається "кредитне плече", яке за 3-5р можна погасити повністю "фантиками"!(ну ж всі прогнозують це - хіба ні? )
4) От що таке було 5-6тис.грн/міс. 5р. тому і що таке зараз?(а саме такий ФІКСОВАНИЙ платіж буде по іпотеці на найближчих 3-5р, залежно, який банк оберу!
Так що -
ДумаЮ!
ДійЮ!
БагатіЮ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 01 жов, 2020 20:33
Чтобы землю продать , сначала нужно поднять налог на землю, потом сделать хорошую девальвации и скупить за бесценок её у людей выезжающих в Польшу. А потом её можно уже будет и перепродать задорого капиталистам приезжим.
Додано: Чет 01 жов, 2020 20:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Неудачно написал .
Удалил .
Востаннє редагувалось холява в Чет 01 жов, 2020 21:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 01 жов, 2020 20:59
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 01 жов, 2020 21:00
Так при обесценивании гривны бетон обесценивается практически пропорционально, кроме того у банков хистрые договора - ставку могут подкорректировать в зависимости от ситуации.
Еще и ипотека на стагнирующем рынке недвижимости? Это надо знать толк в извращениях...
Додано: Чет 01 жов, 2020 21:19
По пути можно нарваться на обесценивание бакса и это порушит все планы.
Додано: Чет 01 жов, 2020 21:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Наш пипл очень долларизирован (после закалки 2014-2015 уже каждая бабуля долляры ,,на похороны,, держит). А темболее те кто копят на жилье. Поэтому даже если к курсу гривны дорисуют несколько ноликов (как в середине 90х), недвига сильно не упадет (-10-15% за счет срочных продаж разве). Все по той простой причине что цены не в пузыре, им некуда особо падать (как в 2008м 2013м, было место для маневра). мое ИМХО конечно.
Life is good.
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