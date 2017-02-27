Додано: Чет 01 жов, 2020 21:34

vladus17 написав: Sidus написав: Так при обесценивании гривны бетон обесценивается практически пропорционально Так при обесценивании гривны бетон обесценивается практически пропорционально

Наш пипл очень долларизирован (после закалки 2014-2015 уже каждая бабуля долляры ,,на похороны,, держит). А темболее те кто копят на жилье. Поэтому даже если к курсу гривны дорисуют несколько ноликов (как в середине 90х), недвига сильно не упадет (-10-15% за счет срочных продаж разве). Все по той простой причине что цены не в пузыре, им некуда особо падать (как в 2008м 2013м, было место для маневра). мое ИМХО конечно. Наш пипл очень долларизирован (после закалки 2014-2015 уже каждая бабуля долляры ,,на похороны,, держит). А темболее те кто копят на жилье. Поэтому даже если к курсу гривны дорисуют несколько ноликов (как в середине 90х), недвига сильно не упадет (-10-15% за счет срочных продаж разве). Все по той простой причине что цены не в пузыре, им некуда особо падать (как в 2008м 2013м, было место для маневра). мое ИМХО конечно.

Нет такого правила на свободном рынке - то, что дешево, не будет падать дальше. Это одно из основных обывательских ментальных искажений, приводящих к убыткам и на рынке акций, и на рынке валюты, и на рынке недвижимости.Бетоно-пузыря в Украине уже в 2010-м не было - он лопнул в 2008-2009. И тем не менее, в 2014-м цена вновь полетела вниз под влиянием общекономических негативных факторов (причем у рынка еще и поддерживающий фактор был, которого нет сегодня - переселенцы с Донбасса)