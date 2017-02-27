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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 жов, 2020 21:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Думаю цена на недвижимость, по крайней мере вторичка, может спокойно уступить процентов 30%
Размер имеет значение.
Додано: Чет 01 жов, 2020 21:34
Нет такого правила на свободном рынке - то, что дешево, не будет падать дальше. Это одно из основных обывательских ментальных искажений, приводящих к убыткам и на рынке акций, и на рынке валюты, и на рынке недвижимости.
Бетоно-пузыря в Украине уже в 2010-м не было - он лопнул в 2008-2009. И тем не менее, в 2014-м цена вновь полетела вниз под влиянием общекономических негативных факторов (причем у рынка еще и поддерживающий фактор был, которого нет сегодня - переселенцы с Донбасса)
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 01 жов, 2020 21:35, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 01 жов, 2020 21:34
В какой валюте, в верталетных долларах которые каждому негру раздают просто так?
Вот вы ему и продадите за те деньги, да еще и со скидкой, как это, ита же ЮСД- самое ценное что есть на Земле!
Life is good.
Додано: Чет 01 жов, 2020 21:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я не очень тямлю в экономике, но прекрасно понимаю элементарные законы физики. Если чего то печатают много, то то что не напечатать, или печатают очень мало- рано или поздно будет цениться больше! Рынок все раставит по своим местам. Я в этом уверен.
Life is good.
Додано: Чет 01 жов, 2020 21:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
идёт активная сегментация рынка и единая цена м2 для большинства объектов исчезает. Цена м2 будет отличаться не только в зависимости от района и состояния квартиры, в разы подешевеет старый фонд, панельные высотки. Народ с деньгами перестанет их рассматривать в качестве жилья, максимум как объект для сдачи в аренду. Это про Киев, в провинции там где отток экономически активного населения ценам падать и падать.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 01 жов, 2020 21:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В ГРИВНІ, як показала нам криза 2014р. - лише ріст!
Підкорегувати можуть на "плаваючій ставці", а зараз є декілька банків, які дають ФІКСОВАНУ ставку на 1-3-5 років!
Як запустять НОРМАЛЬНУ іпотеку під 10% + винайдуть вакцину - то ціни на нерухомість можна й не догнати!
п. с.
Забув додати - розглядаю тільки первинку/незавершене будівництво!
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 01 жов, 2020 21:49, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 01 жов, 2020 21:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ваша ошибка в том что вы смотрите на недвижимость как на лошадь в сферическом вакууме. И не видите куда большую картину Мирового экономического пазла.
Life is good.
Додано: Чет 01 жов, 2020 21:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
украинская недвижимость к мировому пазлу отношения не имеет. Штаты могут печатать доллары в любом количестве, от этого наш внешний долг меньше не станет, потенциально это означает падение нац.валюты а вместе с ней всех внутренних зарплат и цен привязанных к ней. Нет в Украине ни одного актива для внутреннего потребителя, цена которого была бы привязана к курсу доллара, ценники в долларах это не более чем хотелки.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 01 жов, 2020 21:56, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 01 жов, 2020 21:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Панове! Тут вопрос возник из клуба хомячащих доллар . Интенсивно печатают,с вертолетов разбрасывают, впереди полная неопределенность после оглашения результатов выборов. Есть мысли перейти в другую, более надежную бумагу. Есть ли смысл, в связи с широкой маржой на не основные валюты, и что конкретно посоветуете. Евро, думаю - не вариант.
Додано: Чет 01 жов, 2020 21:55
в скором времени удаленная работа станет нормой и в городах миллионниках будут жить только нищие люди, города станут своеобразным гетто для нищеты. Жильё в городах возможно даже станет бесплатным, для этого нужно будет только устроиться на низкооплачиваемую работу и работать от звонка до звонка.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 01 жов, 2020 22:00, всього редагувалось 2 разів.
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