Как я уже писал выше, существуют законы физики которые никакой пузатый дядька у печатного станка изменить не в силе. Будут печатать - значит будет расти, и не только недвижимость, а все (чего не печатают/печатают меньше).
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 жов, 2020 21:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Как я уже писал выше, существуют законы физики которые никакой пузатый дядька у печатного станка изменить не в силе. Будут печатать - значит будет расти, и не только недвижимость, а все (чего не печатают/печатают меньше).
Life is good.
Додано: Чет 01 жов, 2020 21:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
города это не только работа но и школа, больница, супермаркет, общественный транспорт, ресторан, бассейн, курсы английского, оперный театр и т.д. думаю не надо объяснять что (образно говоря) в 50 км от Киева этого всего нет?
Сложно представляю удаленную работу в химии, металлургии, энергетике, с/х, машиностроении и транспорте. Это ведущие отрасли. На удаленку могут перейти только образование и торговля (IT уже давно там), которые погоды не делают. До сих пор доставка продуктов из супермаркета даже в Киеве не стала массовой, хотя услуге уже 10 лет. Удаленка это мечты футурогов из серии "назад в будущее", звучит красиво но проблем больше чем выхлопа, со временем окажется проще завести автобус и привезти сотрудника на работу, чем повышать упавшую на удаленке эффективность.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 01 жов, 2020 22:08, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 01 жов, 2020 22:00
Да, конечно, больницы нормальные в селах построят за время ковида, школы с математическим уклоном, велодорожки, барбершопы и кофейни тоже буду в каждом селе и на каждом углу.
Додано: Чет 01 жов, 2020 22:02
а вы думаете обеспеченные люди пользуются общественными школами, больницами, общественным транспортом и т.д.?
Если у людей нет на все это денег, они будут жить в нищете в городе, где есть школы которые не учат, больницы которые не лечат и т.д. и т.п.
Додано: Чет 01 жов, 2020 22:04
Я бы пока перекочевал в ликвидных Евриках, дождался бы открытия рынка земли, а дальше вы поняли...
Life is good.
Додано: Чет 01 жов, 2020 22:08
обеспеченные люди ездят лечиться в Шарите, а детей отдают на учебу колледж в Кембридже или например NMSC Warwick.
Да кто в здравом уме будет учить детей в обычной школе, а лечиться в обычной больнице?
Додано: Чет 01 жов, 2020 22:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Например люди которые не могут себе позволить частные школи и клиники?
Мы же в Украине живем, алё!
Востаннє редагувалось vladus17 в Чет 01 жов, 2020 22:11, всього редагувалось 1 раз.
Life is good.
Додано: Чет 01 жов, 2020 22:11
А что этим людям мешало жить за городом ранее? Они и сейчас по особнякам расселены. А в городе середняк концентрируется, которому в селе просто нечего ловить.
Додано: Чет 01 жов, 2020 22:12
то есть в селе за 50 км от Киева обеспеченный человек построит для себя школу, больницу, супермаркет, ресторан, бассейн, курсы английского, оперный театр и т.д. или таки приедет за этим в столицу?
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 01 жов, 2020 22:13, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 01 жов, 2020 22:12
НБУ сегодня сжег 60 млн из звр.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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