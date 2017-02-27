Додано: Чет 01 жов, 2020 21:59

Амвросий написав: в скором времени удаленная работа станет нормой и в городах миллионниках будут жить только нищие люди, города станут своеобразным гетто для нищеты в скором времени удаленная работа станет нормой и в городах миллионниках будут жить только нищие люди, города станут своеобразным гетто для нищеты

города это не только работа но и школа, больница, супермаркет, общественный транспорт, ресторан, бассейн, курсы английского, оперный театр и т.д. думаю не надо объяснять что (образно говоря) в 50 км от Киева этого всего нет?Сложно представляю удаленную работу в химии, металлургии, энергетике, с/х, машиностроении и транспорте. Это ведущие отрасли. На удаленку могут перейти только образование и торговля (IT уже давно там), которые погоды не делают. До сих пор доставка продуктов из супермаркета даже в Киеве не стала массовой, хотя услуге уже 10 лет. Удаленка это мечты футурогов из серии "назад в будущее", звучит красиво но проблем больше чем выхлопа, со временем окажется проще завести автобус и привезти сотрудника на работу, чем повышать упавшую на удаленке эффективность.