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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 65096510651165126513>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 149
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
14
28-29
73%
109
Більше 30
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 21:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:украинская недвижимость к мировому пазлу отношения не имеет. Штаты могут печатать доллары в любом количестве, от этого наш внешний долг меньше не станет.

Как я уже писал выше, существуют законы физики которые никакой пузатый дядька у печатного станка изменить не в силе. Будут печатать - значит будет расти, и не только недвижимость, а все (чего не печатают/печатают меньше).
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 21:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:в скором времени удаленная работа станет нормой и в городах миллионниках будут жить только нищие люди, города станут своеобразным гетто для нищеты
города это не только работа но и школа, больница, супермаркет, общественный транспорт, ресторан, бассейн, курсы английского, оперный театр и т.д. думаю не надо объяснять что (образно говоря) в 50 км от Киева этого всего нет?
Сложно представляю удаленную работу в химии, металлургии, энергетике, с/х, машиностроении и транспорте. Это ведущие отрасли. На удаленку могут перейти только образование и торговля (IT уже давно там), которые погоды не делают. До сих пор доставка продуктов из супермаркета даже в Киеве не стала массовой, хотя услуге уже 10 лет. Удаленка это мечты футурогов из серии "назад в будущее", звучит красиво но проблем больше чем выхлопа, со временем окажется проще завести автобус и привезти сотрудника на работу, чем повышать упавшую на удаленке эффективность.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 01 жов, 2020 22:08, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 22:00

  Амвросий написав:
  vitaliian написав:Спрос на жильё падает, а конкуренция (в Киеве и пригородах) медленно но растёт.


в скором времени удаленная работа станет нормой и в городах миллионниках будут жить только нищие люди, города станут своеобразным гетто для нищеты


Да, конечно, больницы нормальные в селах построят за время ковида, школы с математическим уклоном, велодорожки, барбершопы и кофейни тоже буду в каждом селе и на каждом углу.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 22:02

  vitaliian написав:города это не только работа но и школа, больница, супермаркет, общественный транспорт, ресторан, бассейн, курсы английского, оперный театр и т.д. думаю не надо объяснять что (образно говоря) в 50 км от Киева этого всего нет?


а вы думаете обеспеченные люди пользуются общественными школами, больницами, общественным транспортом и т.д.?

Если у людей нет на все это денег, они будут жить в нищете в городе, где есть школы которые не учат, больницы которые не лечат и т.д. и т.п. :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 22:04

  molvip написав:Панове! Тут вопрос возник из клуба хомячащих доллар :). Интенсивно печатают,с вертолетов разбрасывают, впереди полная неопределенность после оглашения результатов выборов. Есть мысли перейти в другую, более надежную бумагу. Есть ли смысл, в связи с широкой маржой на не основные валюты, и что конкретно посоветуете. Евро, думаю - не вариант.
Я бы пока перекочевал в ликвидных Евриках, дождался бы открытия рынка земли, а дальше вы поняли...
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 22:08

  sailed написав:Да, конечно, больницы нормальные в селах построят за время ковида, школы с математическим уклоном, велодорожки, барбершопы и кофейни тоже буду в каждом селе и на каждом углу.


обеспеченные люди ездят лечиться в Шарите, а детей отдают на учебу колледж в Кембридже или например NMSC Warwick.

Да кто в здравом уме будет учить детей в обычной школе, а лечиться в обычной больнице?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 22:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:Да кто в здравом уме будет учить детей в обычной школе, а лечиться в обычной больнице?

Например люди которые не могут себе позволить частные школи и клиники?
Мы же в Украине живем, алё!
Востаннє редагувалось vladus17 в Чет 01 жов, 2020 22:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 22:11

  Амвросий написав:
  sailed написав:Да, конечно, больницы нормальные в селах построят за время ковида, школы с математическим уклоном, велодорожки, барбершопы и кофейни тоже буду в каждом селе и на каждом углу.


обеспеченные люди ездят лечиться в Шарите, а детей отдают на учебу колледж в Кембридже или например NMSC Warwick.

Да кто в здравом уме будет учить детей в обычной школе, а лечиться в обычной больнице?

А что этим людям мешало жить за городом ранее? Они и сейчас по особнякам расселены. А в городе середняк концентрируется, которому в селе просто нечего ловить.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 22:12

  Амвросий написав:
  vitaliian написав:города это не только работа но и школа, больница, супермаркет, общественный транспорт, ресторан, бассейн, курсы английского, оперный театр и т.д. думаю не надо объяснять что (образно говоря) в 50 км от Киева этого всего нет?


а вы думаете обеспеченные люди пользуются общественными школами, больницами, общественным транспортом и т.д.?

Если у людей нет на все это денег, они будут жить в нищете в городе, где есть школы которые не учат, больницы которые не лечат и т.д. и т.п. :)

то есть в селе за 50 км от Киева обеспеченный человек построит для себя школу, больницу, супермаркет, ресторан, бассейн, курсы английского, оперный театр и т.д. или таки приедет за этим в столицу?
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 01 жов, 2020 22:13, всього редагувалось 1 раз.
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