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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6510651165126513>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 149
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
14
28-29
73%
109
Більше 30
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 22:14

  vladus17 написав:
  vitaliian написав:украинская недвижимость к мировому пазлу отношения не имеет. Штаты могут печатать доллары в любом количестве, от этого наш внешний долг меньше не станет.

Как я уже писал выше, существуют законы физики которые никакой пузатый дядька у печатного станка изменить не в силе. Будут печатать - значит будет расти, и не только недвижимость, а все (чего не печатают/печатают меньше).


До 2008 года особо не печатали, а надвига росла. После 2008 года печатают , а надвига не ростет. Вот такие законы у физики. :)
Экономика - наука не точная.
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 22:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  andrein написав:До 2008 года особо не печатали, а надвига росла
Раздавали кредиты ничем неподкрепленные. А Сейчас бакс раздают уже ничем не подкрепленный.
После 2008го бакс не раздавали. Все было в ноликах в компютерной базе. И те немного пролились тоже.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 22:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  andrein написав:До 2008 года особо не печатали, а надвига росла. После 2008 года печатают , а надвига не ростет
до 2008 кратно росли доходы, моя з/п в 2000 - 300$ в 2008 - 2500$, фиксированный курс с таким ростом и надул пузырь. Начнут расти доходы (в долларах), соответственно оживится и недвижимость.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 01 жов, 2020 22:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 22:23

  vladus17 написав:Я не очень тямлю в экономике, но прекрасно понимаю элементарные законы физики.


В таком случае категоричность можно было бы и прикрутить. Попробую объяснить.

Если очень коротко и с основ, то конечный результат деятельности в экономике денег - это создание добавленной стоимости. В состоянии форс-мажора, когда останавливается/замедляется процесс создания этой добавленной стоимости через производство товаров и услуг, падает и количество денег на руках участников экономического обмена.

То, что мы наблюдаем в виде денежной эмиссии начиная с апреля - не более, чем замещение денежного предложения (то, что не создала экономика, но необходимо распределить между ее субъектами, чтобы избежать череды банкротств). Причем если в США, ЕС и ряде других стран с сильными валютами, объем этого замещения эквивалентен объему производственной потери, то в Украине сканнибализированным оказалось даже предложение гривны, не говоря уже о валюте. Вот вам пруф на примере общенационального ФОТ:
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 020_u.xlsx

Но вы можете также родственников-друзей опросить, у кого увеличилось, у кого уменьшилось - результат будет примерно тот же, если выборка будет достаточной и репрезентативной.

Следовательно, избыточная денежная ликвидность - расхожий обывательский миф, рожденный непониманием механики обращения денег. Не стало в экономике больше денег ни относительно недвижимости, ни односительно айфонов, ни даже относительно йогурта на полке супермаркета. А вот на каждую гривну в вашем кармане долларов стало меньше из-за 1) падения динамики их поступления от регулярных источников (экспорта, переводов заробитчан, внешних заимствований) и 2) оттока спекулятивного и инвестиционного иностраннного капитала.

То же самое с недвижимостью - ее предложение растет, а валютное обеспечение - уменьшается
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 22:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:падает и количество денег на руках участников экономического обмена.
падает скорость работы мультипликатора, у вас плохо покупают товар, поэтому вы не делаете запасов, сидите с деньгами, старый товар понемногу продаётся, часто с дисконтом (дефляция), но при этом не создаёте добавленную стоимость а значит не зарабатываете.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 01 жов, 2020 22:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 22:29

  vladus17 написав:
  Амвросий написав:Да кто в здравом уме будет учить детей в обычной школе, а лечиться в обычной больнице?

Например люди которые не могут себе позволить частные школи и клиники?


Видимо мало реформ провели в сфере образования и медицины, надо больше :)


  vitaliian написав:то есть в селе за 50 км от Киева обеспеченный человек построит для себя школу, больницу, супермаркет, ресторан, бассейн, курсы английского, оперный театр и т.д. или таки приедет за этим в столицу?


Почему в селе? У себя в имении. :D

Хорошие врачи после увольнения сами будут бежать из города, поэтому им несложно будет найти себя в одном из загородных населенных пунктов с обеспеченными людьми.

Бассейн есть у каждого уважающего себя обеспеченного человека. Курсы английского и школа обеспеченному человеку ни к чему, для этого есть репетиторы и частные преподатватели.

Кино и оперу можно посмотреть на домашнем кинотеатре с огромной плазмой и качественным 3д звуком.

Что город может предложить обеспеченному человеку? Супермаркет?
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 01 жов, 2020 22:32, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 22:31

zРадио Спасибо за столь детальный ответ!
Вы человек знающий, это сразу видно.
Я не буду с вами спорить. Возможно вы и правы, и все именно так и будет.
НО, я для себя лично решил что сало лучше перепрятать. и ну на-Юг пока тот ЮСД. Пусть сначала разберуться в своих Америках, потом посмотрим, продавать им что то свое за их тугрики или нет. :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 22:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:Что город может предложить обеспеченному человеку? Супермаркет?
вопрос из серии что подарить тому у кого всё есть? общественную жизнь. С кем общаться обеспеченному человеку в селе, где контингент мягко говоря пьющий, плохо знающий иностранные языки и т.д.

Есть много вещей которые не покупаются за деньги, круг общения ваш и ваших детей например. Даже в райцентрах найти круг общения по интересам крайне непросто. Интересы у нашего народа ограничены базовыми потребностями организма.

В сёлах тоже есть обеспеченные люди, но не в том количестве чтобы поддерживать стабильный культурный уровень.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 01 жов, 2020 22:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 22:37

  vitaliian написав:С кем общаться обеспеченному человеку в селе? где контингент мягко говоря пьющий, плохо знающий иностранные языки и т.д.


а почему вы думаете что контингент в загородном населенном пункте для обеспеченных людей будет пьющий? Контингент будет как-раз таки хорошо образованный, знающий иностранные языки, работающий в иностранных компаниях в сфере высоких технологий и науки. Не зря-же удаленную работу вводят.

Пьющий контингент, не знающий языков будет жить в крупных городах. :D

  vitaliian написав:Есть много вещей которые не покупаются за деньги, круг общения ваш и ваших детей например. Даже в райцентрах найти круг общения по интересам крайне непросто.


Вот. Именно по этой причине обеспеченные люди и будут сбегать из города в пригород, где будут собираться такие-же обеспеченные и образованные люди. :)
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 01 жов, 2020 22:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 22:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:Пьющий контингент, не знающий языков будет жить как-раз в крупных городах.
пьющий в Киеве, на какие ши-ши он будет жить можно узнать? На работе его долго держать не будут, на съемной квартире тоже. В селе где он единственный тракторист(печник,кузнец,слесарь) он может бухать безнаказанно и с родительской хаты его никто не выгонит.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 01 жов, 2020 22:44, всього редагувалось 1 раз.
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