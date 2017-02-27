Додано: Чет 01 жов, 2020 22:23

vladus17 написав: Я не очень тямлю в экономике, но прекрасно понимаю элементарные законы физики.

Я не очень тямлю в экономике, но прекрасно понимаю элементарные законы физики.

В таком случае категоричность можно было бы и прикрутить. Попробую объяснить.Если очень коротко и с основ, то конечный результат деятельности в экономике денег - это создание добавленной стоимости. В состоянии форс-мажора, когда останавливается/замедляется процесс создания этой добавленной стоимости через производство товаров и услуг, падает и количество денег на руках участников экономического обмена.То, что мы наблюдаем в виде денежной эмиссии начиная с апреля - не более, чем замещение денежного предложения (то, что не создала экономика, но необходимо распределить между ее субъектами, чтобы избежать череды банкротств). Причем если в США, ЕС и ряде других стран с сильными валютами, объем этого замещения эквивалентен объему производственной потери, то в Украине сканнибализированным оказалось даже предложение гривны, не говоря уже о валюте. Вот вам пруф на примере общенационального ФОТ:Но вы можете также родственников-друзей опросить, у кого увеличилось, у кого уменьшилось - результат будет примерно тот же, если выборка будет достаточной и репрезентативной.Следовательно, избыточная денежная ликвидность - расхожий обывательский миф, рожденный непониманием механики обращения денег. Не стало в экономике больше денег ни относительно недвижимости, ни односительно айфонов, ни даже относительно йогурта на полке супермаркета. А вот на каждую гривну в вашем кармане долларов стало меньше из-за 1) падения динамики их поступления от регулярных источников (экспорта, переводов заробитчан, внешних заимствований) и 2) оттока спекулятивного и инвестиционного иностраннного капитала.То же самое с недвижимостью - ее предложение растет, а валютное обеспечение - уменьшается