Додано: Чет 01 жов, 2020 23:17

zРадио написав: Уровень расчетов за газ на сегодня составляет 39%, – Данилов



Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов обратил внимание на кризис неплатежей на рынке газа.

Об этом говорится в сообщении СНБО по итогам заседания Совета экспертов по вопросам энергобезопасности, посвященного обсуждению комплекса вопросов функционирования рынка природного газа, передает БизнесЦензор.



По словам Данилова, наиболее негативной тенденцией на рынке газа является беспрецедентное падение уровня расчетов за газ, которые на сегодня составляют 39% по всем категориям потребителей.Источник: https://biz.censor.net/n3222345 Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов обратил внимание на кризис неплатежей на рынке газа.Об этом говорится в сообщении СНБО по итогам заседания Совета экспертов по вопросам энергобезопасности, посвященного обсуждению комплекса вопросов функционирования рынка природного газа, передает БизнесЦензор.По словам Данилова, наиболее негативной тенденцией на рынке газа является беспрецедентное падение уровня расчетов за газ, которые на сегодня составляют 39% по всем категориям потребителей.Источник:

прочитал статью - ни о чем. где-то сказали оплата за газ 39%. где??? и как??? только ТЭЦ может позволить себе не платить за газ - так ТЭЦ сейчас на холостом ходу.а остальные - попробуй не заплати. ты за транспортировку на след месяц не заплатил до 20 числа предыдущего - уже поймаешь уведомление об отключении...а вот о подорожании газа все молчат - с июня по октябрь цена поднялась более чем в 2 раза, в баксах со 100 до 200. и никто не может внятно сказать почему...