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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6511651265136514>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 149
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
14
28-29
73%
109
Більше 30
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 22:44

  vladus17 написав:zРадио Спасибо за столь детальный ответ!
Вы человек знающий, это сразу видно.
Я не буду с вами спорить. Возможно вы и правы, и все именно так и будет.
НО, я для себя лично решил что сало лучше перепрятать. и ну на-Юг пока тот ЮСД. Пусть сначала разберуться в своих Америках, потом посмотрим, продавать им что то свое за их тугрики или нет. :wink:


Для не-экспертов в инвестициях (т.е. для 99,9% населения) самым правильным вариантом будет раскладывание яиц по корзинам. В долларе не нужно хранить ни 100%, ни 0% всех своих сбережений. С недвижимостью - так же
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 22:45

  vitaliian написав:пьющий в Киеве, на какие ши-ши он будет жить можно узнать?


На пособия.

  vitaliian написав:В селе где он единственный тракторист(печник,кузнец,слесарь) он может бухать безнаказанно и с родительской хаты его никто не выгонит.


ну это пока земля общая. А как станет частная, никому он в селе будет не нужен. Приедут профессионалы и за полями будет следить современная техника. Комбайны будут без оператора. Кнопку нажал, он поехал собирать хлеб. Для обслуживание комбайнов будут приезжать профессиональные инженеры и техники откуда-то из Германии например. Управление через инет. Вполне возможно даже персонала не будет - вокруг будет охраняемый периметр с лазерными датчиками и видеофиксацией с ИИ. При попытке пересечь границу сработает тревога и приедет наряд полиции.

А в городе на пособия можно будет жить. :)
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 01 жов, 2020 23:15, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 22:45

  zРадио написав:
  vladus17 написав:zРадио Спасибо за столь детальный ответ!
Вы человек знающий, это сразу видно.
Я не буду с вами спорить. Возможно вы и правы, и все именно так и будет.
НО, я для себя лично решил что сало лучше перепрятать. и ну на-Юг пока тот ЮСД. Пусть сначала разберуться в своих Америках, потом посмотрим, продавать им что то свое за их тугрики или нет. :wink:


Для не-экспертов в инвестициях (т.е. для 99,9% населения) самым правильным вариантом будет раскладывание яиц по корзинам. В долларе не нужно хранить ни 100%, ни 0% всех своих сбережений. С недвижимостью - так же

франки тоже можно хранить
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 22:45

  Alex2006 написав:
  Vitalych-new написав:
  Alex2006 написав:Зебро-кабанчик писал, что паника у тех, кто считал курс 28 потолком. Этой паники я не наблюдаю и она нелогична. А паническая надбавка, о которой говорите вы, это паника тех, кто гребет бакс) Она была есть и будет, пока экспортеры могут получать дополнительную прибыль за счет загона оленей. Как только олени не будут вестись на уловки экспортеров, тем придется заводить сразу всю валюту и курс спокойно себе пойдет к ЭОК :)


да, курс пойдёт к ЭОК, но вы его не в той стороне ждёте 8)

Ой, та загонялы уже какой год пугают оленей одним и тем же с целью заработка на них. Понятно что то сказки для бедных, адекватные люди понимают, что бакс сейчас сильно переоценен :) Ну а баксодержатели могут и дальше поддерживать сказки других баксодержателей, чтобы хоть как-то сгладить обиду за очередной пролет с баксом :)

Шо то прольота не спостерігається!
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 22:55

  vitaliian написав:
  zРадио написав:падает и количество денег на руках участников экономического обмена.
падает скорость работы мультипликатора, у вас плохо покупают товар, поэтому вы не делаете запасов, сидите с деньгами, старый товар понемногу продаётся, часто с дисконтом (дефляция), но при этом не создаёте добавленную стоимость а значит не зарабатываете.


Для упрощения модели я не добавлял понятие долга - в условиях "все должны всем" (реальных экономических условиях капиталистической экономики), снижение монетизации является разрушительным. А в условиях эмоционального страха потребления - например, пандемия, война - разрушительным будет даже ее сохранение (т.е. неувеличение), следовательно эмиссия остается единственным выходом, не провоцируя при избыточного потребления и роста цен.

PS: временным, конечно - на фоне роста потребительских и деловых настроений избыточную ликвидность необходимо стерилизовать
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 23:17

  zРадио написав:Уровень расчетов за газ на сегодня составляет 39%, – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов обратил внимание на кризис неплатежей на рынке газа.
Об этом говорится в сообщении СНБО по итогам заседания Совета экспертов по вопросам энергобезопасности, посвященного обсуждению комплекса вопросов функционирования рынка природного газа, передает БизнесЦензор.

По словам Данилова, наиболее негативной тенденцией на рынке газа является беспрецедентное падение уровня расчетов за газ, которые на сегодня составляют 39% по всем категориям потребителей.Источник: https://biz.censor.net/n3222345


прочитал статью - ни о чем. где-то сказали оплата за газ 39%. где??? и как??? только ТЭЦ может позволить себе не платить за газ - так ТЭЦ сейчас на холостом ходу.
а остальные - попробуй не заплати. ты за транспортировку на след месяц не заплатил до 20 числа предыдущего - уже поймаешь уведомление об отключении...
а вот о подорожании газа все молчат - с июня по октябрь цена поднялась более чем в 2 раза, в баксах со 100 до 200. и никто не может внятно сказать почему...
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 01 жов, 2020 23:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 23:22

  ОлегВМ написав:
  Shaman написав:
  motosmile написав:Більшість податків (як кількісно, так і сумарно) платиться авансом (при тому розмазуються по всьому місяцю), нерідко на прохання податкової. На останній день якщо і залишає хтось таку сплату, то це мізер, і впливу на валютний ринок вони не мають. Тим більше з тих, хто залишає на останній день, не факт, що більшість для виплати використовують продаж валюти на рахунку


мантра об уплате налогов в последний день месяца за счет валютной выручки - уже навязла в зубах, но ее упорно повторяют. тем более, что в конце месяца платится НДС, а экспортеры НДС не платят 8)

но и с равномерностью не соглашусь - платежи конечно смещены к последней дате. и давно не слышал, чтобы налоговая просила платить авансом


А что им тогда возмещают, по-вашему?
https://economics.segodnya.ua/economics ... 96600.html


экспортерам возмещают НДС, который сидит в сумме оплат на поставщиков.
как налог НДС экспортеры не платят, они его возмещают.

и статья фев.20 года????
у системы автоматического возмещения время от времени бывают глюки, особенно когда вводят новые автоматические критерии блокировки :D
типа как в Альфе, Вы думаете в налоговой лучше программеры? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 23:24

  vladus17 написав:Я не очень тямлю в экономике, но прекрасно понимаю элементарные законы физики. Если чего то печатают много, то то что не напечатать, или печатают очень мало- рано или поздно будет цениться больше!


Радянські карбованці вже давно не друкують, але вони й даром нікому не потрібні.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 23:26

  molvip написав:Панове! Тут вопрос возник из клуба хомячащих доллар :). Есть мысли перейти в другую, более надежную бумагу.


немма ніяких "більш надійних" валют.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 23:28

  sergey_sryvkin написав:
  vladus17 написав:Я не очень тямлю в экономике, но прекрасно понимаю элементарные законы физики. Если чего то печатают много, то то что не напечатать, или печатают очень мало- рано или поздно будет цениться больше!


Радянські карбованці вже давно не друкують, але вони й даром нікому не потрібні.


колекціонери-нумізмати іншої думки :)
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