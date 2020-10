Додано: Чет 01 жов, 2020 23:30

vitaliian написав: andrein написав: До 2008 года особо не печатали, а надвига росла. После 2008 года печатают , а надвига не ростет До 2008 года особо не печатали, а надвига росла. После 2008 года печатают , а надвига не ростет до 2008 кратно росли доходы, моя з/п в 2000 - 300$ в 2008 - 2500$, фиксированный курс с таким ростом и надул пузырь. Начнут расти доходы (в долларах), соответственно оживится и недвижимость. до 2008 кратно росли доходы, моя з/п в 2000 - 300$ в 2008 - 2500$, фиксированный курс с таким ростом и надул пузырь. Начнут расти доходы (в долларах), соответственно оживится и недвижимость.

Зростання цін на житлову нерухомість в 2001-2005 спричинене кредитуванням пересічних в валюті. Більшість покупок житла в той період - за кредитні кошти. Зростання цін на житлову нерухомість в 2001-2005 спричинене кредитуванням пересічних в валюті. Більшість покупок житла в той період - за кредитні кошти.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell