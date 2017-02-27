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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 жов, 2020 23:30
Shaman написав:
а вот о подорожании газа все молчат - с июня по октябрь цена поднялась более чем в 2 раза, в баксах со 100 до 200. и никто не может внятно сказать почему...
Вероятно очередной любовнице крупного чинуши на брюллики денег не хватает.
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: Чет 01 жов, 2020 23:30
vitaliian написав: andrein написав:
До 2008 года особо не печатали, а надвига росла. После 2008 года печатают , а надвига не ростет
до 2008 кратно росли доходы, моя з/п в 2000 - 300$ в 2008 - 2500$, фиксированный курс с таким ростом и надул пузырь. Начнут расти доходы (в долларах), соответственно оживится и недвижимость.
Зростання цін на житлову нерухомість в 2001-2005 спричинене кредитуванням пересічних в валюті. Більшість покупок житла в той період - за кредитні кошти.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Додано: Чет 01 жов, 2020 23:33
greenozon написав: sergey_sryvkin написав: vladus17 написав:
Я не очень тямлю в экономике, но прекрасно понимаю элементарные законы физики. Если чего то печатают много, то то что не напечатать, или печатают очень мало- рано или поздно будет цениться больше!
Радянські карбованці вже давно не друкують, але вони й даром нікому не потрібні.
колекціонери-нумізмати іншої думки
чуть-чуть оффтопа
обычную мелочь СССР принимают на вес
и вот только отдельные монетки, которые еще надо выудить, что-то стоят.
как у нас написали, что монеты 1992 года дорого стоят - и все норовят продать подороже
вот 1 грн 1992 стоит таки дорого
самый дорогой советский рубль - Махтумкули - стоит около 100 грн. весь набор советской юбилейки по 1 руб - а это около 100 монет - обойдется тысячи в 3. сейчас может чуть дороже
Востаннє редагувалось Shaman
в Чет 01 жов, 2020 23:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 23:40
Амвросий написав: Shaman написав:
весь набор советской юбилейки - а это около 100 монет - обойдется тысячи в 3. сейчас может чуть дороже
весь набор это все номиналы, в каждом номинале монеты за все годы?
нет - я имел ввиду юбилейные монеты достоинством в 1 руб. после реформы 63 года.
монеты каких-то послевоенных 40х годов стоят многие тысячи
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Додано: Чет 01 жов, 2020 23:41
Shaman написав:
монеты каких-то послевоенных 40х годов стоят многие тысячи
а довоенные, 20-30 годов?
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Додано: Чет 01 жов, 2020 23:43
greenozon написав: sergey_sryvkin написав:
Радянські карбованці вже давно не друкують, але вони й даром нікому не потрібні.
колекціонери-нумізмати іншої думки
В мене десь валяються кілька сотень - скільки дасте за них?..
Ото ж.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 00:36
Shram написав: Shaman написав:
а вот о подорожании газа все молчат - с июня по октябрь цена поднялась более чем в 2 раза, в баксах со 100 до 200. и никто не может внятно сказать почему...
Вероятно очередной любовнице крупного чинуши на брюллики денег не хватает.
Что интересно, себе в заслуги зеленые причисляют рекордную заполненность природных хранилищ газа, только по факту, этот газ будет зимой продан по мировым ценам лохторату, потому шо платежки будут приходить уже после выборов.
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