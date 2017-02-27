vladus17 написав:Я не очень тямлю в экономике, но прекрасно понимаю элементарные законы физики. Если чего то печатают много, то то что не напечатать, или печатают очень мало- рано или поздно будет цениться больше!
Радянські карбованці вже давно не друкують, але вони й даром нікому не потрібні.
колекціонери-нумізмати іншої думки
чуть-чуть оффтопа обычную мелочь СССР принимают на вес и вот только отдельные монетки, которые еще надо выудить, что-то стоят. как у нас написали, что монеты 1992 года дорого стоят - и все норовят продать подороже вот 1 грн 1992 стоит таки дорого
самый дорогой советский рубль - Махтумкули - стоит около 100 грн. весь набор советской юбилейки по 1 руб - а это около 100 монет - обойдется тысячи в 3. сейчас может чуть дороже
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 01 жов, 2020 23:40, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:а вот о подорожании газа все молчат - с июня по октябрь цена поднялась более чем в 2 раза, в баксах со 100 до 200. и никто не может внятно сказать почему...
Вероятно очередной любовнице крупного чинуши на брюллики денег не хватает.
Что интересно, себе в заслуги зеленые причисляют рекордную заполненность природных хранилищ газа, только по факту, этот газ будет зимой продан по мировым ценам лохторату, потому шо платежки будут приходить уже после выборов.
Shaman написав: мантра об уплате налогов в последний день месяца за счет валютной выручки - уже навязла в зубах, но ее упорно повторяют. тем более, что в конце месяца платится НДС, а экспортеры НДС не платят
но и с равномерностью не соглашусь - платежи конечно смещены к последней дате. и давно не слышал, чтобы налоговая просила платить авансом
экспортерам возмещают НДС, который сидит в сумме оплат на поставщиков. как налог НДС экспортеры не платят, они его возмещают.
и статья фев.20 года???? у системы автоматического возмещения время от времени бывают глюки, особенно когда вводят новые автоматические критерии блокировки типа как в Альфе, Вы думаете в налоговой лучше программеры?
Цитата из статьи: Предприятия, которые оплатили [налог] заранее, фактически профинансировали государство, предоставили ему налоговый кредит
При чем тут оплаты на поставщиков? Экспортеры сначала уплачивают налог, а потом им его возмещают, тут прямо говорится об этом. Статью привел в кач-ве подтверждения своих слов, дата здесь не имеет значения.