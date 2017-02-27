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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6508650965106511

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 149
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
14
28-29
73%
109
Більше 30
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 23:41

  Shaman написав:монеты каких-то послевоенных 40х годов стоят многие тысячи


а довоенные, 20-30 годов?
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 23:43

  greenozon написав:
  sergey_sryvkin написав:Радянські карбованці вже давно не друкують, але вони й даром нікому не потрібні.

колекціонери-нумізмати іншої думки :)

В мене десь валяються кілька сотень - скільки дасте за них?..
Ото ж.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 01:47

  Shaman написав:
  ОлегВМ написав:
  Shaman написав:
мантра об уплате налогов в последний день месяца за счет валютной выручки - уже навязла в зубах, но ее упорно повторяют. тем более, что в конце месяца платится НДС, а экспортеры НДС не платят 8)

но и с равномерностью не соглашусь - платежи конечно смещены к последней дате. и давно не слышал, чтобы налоговая просила платить авансом


А что им тогда возмещают, по-вашему?
https://economics.segodnya.ua/economics ... 96600.html


экспортерам возмещают НДС, который сидит в сумме оплат на поставщиков.
как налог НДС экспортеры не платят, они его возмещают.

и статья фев.20 года????
у системы автоматического возмещения время от времени бывают глюки, особенно когда вводят новые автоматические критерии блокировки :D
типа как в Альфе, Вы думаете в налоговой лучше программеры? :mrgreen:


Цитата из статьи:
Предприятия, которые оплатили [налог] заранее, фактически профинансировали государство, предоставили ему налоговый кредит

При чем тут оплаты на поставщиков? Экспортеры сначала уплачивают налог, а потом им его возмещают, тут прямо говорится об этом. Статью привел в кач-ве подтверждения своих слов, дата здесь не имеет значения.
ОлегВМ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 07:40

  ОлегВМ написав:
  Shaman написав:
  ОлегВМ написав:А что им тогда возмещают, по-вашему?
https://economics.segodnya.ua/economics ... 96600.html

экспортерам возмещают НДС, который сидит в сумме оплат на поставщиков.
как налог НДС экспортеры не платят, они его возмещают.

Цитата из статьи:
Предприятия, которые оплатили [налог] заранее, фактически профинансировали государство, предоставили ему налоговый кредит

При чем тут оплаты на поставщиков? Экспортеры сначала уплачивают налог, а потом им его возмещают, тут прямо говорится об этом. Статью привел в кач-ве подтверждения своих слов, дата здесь не имеет значения.


тот самый случай, когда на сарае написано ..., а на самом деле дрова :D
неправильно написано или неправильно трактуете. как считается НДС - отдельная тема на многабукаф.
вкратце, экспортеры НДС не платят, НДС к возмещению формируется из налогового кредита, который предприятие получило от своих поставщиков.
как-то так
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 07:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Відподь ви і самі знаєте...

"Пан 200 баксів на нос"...
Пані ж вже не в НБУ...

Вряд-ли, сейчас есть инструмент гораздо технологичнее. И называется он Финмон.

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qreaton
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:03

  molvip написав:Панове! Тут вопрос возник из клуба хомячащих доллар :). Интенсивно печатают,с вертолетов разбрасывают, впереди полная неопределенность после оглашения результатов выборов. Есть мысли перейти в другую, более надежную бумагу. Есть ли смысл, в связи с широкой маржой на не основные валюты, и что конкретно посоветуете. Евро, думаю - не вариант.

летом 2008 активно распускали слухи что доллар будет падать, сотрудники сдавали нычки по 4.85, в обменниках не было гривны, кто-то с перепугу грёб подержанные авто, кто-то хрущи. Истерия одним словом. Чем всё закончилось? девальвацией. Народная примета, когда из каждого утюга инфа что доллару капец, самое время закупиться валютой. Слухи у нас распускаются профессионально.

Других валют много, есть даже надёжные канадские доллары, шв.франки, скандинавские кроны но где их купить? И по какому курсу сдать. Наши банки не работают с иными валютами кроме евро, доллар, рубль. Физическое золото надо где-то хранить, а банковские счета в золоте не гарантируются фондом.

рада даёт одинаковый % по гривне и по доллару!
https://www.radabank.com.ua/ua/nedeln/
банкам вообще деньги не нужны? печаль.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Наши банки не работают с иными валютами кроме евро, доллар, рубль.

фунт, злотый и у отдельных есть франк.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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