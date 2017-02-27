Shaman написав: мантра об уплате налогов в последний день месяца за счет валютной выручки - уже навязла в зубах, но ее упорно повторяют. тем более, что в конце месяца платится НДС, а экспортеры НДС не платят
но и с равномерностью не соглашусь - платежи конечно смещены к последней дате. и давно не слышал, чтобы налоговая просила платить авансом
экспортерам возмещают НДС, который сидит в сумме оплат на поставщиков. как налог НДС экспортеры не платят, они его возмещают.
и статья фев.20 года???? у системы автоматического возмещения время от времени бывают глюки, особенно когда вводят новые автоматические критерии блокировки типа как в Альфе, Вы думаете в налоговой лучше программеры?
Цитата из статьи: Предприятия, которые оплатили [налог] заранее, фактически профинансировали государство, предоставили ему налоговый кредит
При чем тут оплаты на поставщиков? Экспортеры сначала уплачивают налог, а потом им его возмещают, тут прямо говорится об этом. Статью привел в кач-ве подтверждения своих слов, дата здесь не имеет значения.
экспортерам возмещают НДС, который сидит в сумме оплат на поставщиков. как налог НДС экспортеры не платят, они его возмещают.
Цитата из статьи: Предприятия, которые оплатили [налог] заранее, фактически профинансировали государство, предоставили ему налоговый кредит
При чем тут оплаты на поставщиков? Экспортеры сначала уплачивают налог, а потом им его возмещают, тут прямо говорится об этом. Статью привел в кач-ве подтверждения своих слов, дата здесь не имеет значения.
тот самый случай, когда на сарае написано ..., а на самом деле дрова неправильно написано или неправильно трактуете. как считается НДС - отдельная тема на многабукаф. вкратце, экспортеры НДС не платят, НДС к возмещению формируется из налогового кредита, который предприятие получило от своих поставщиков. как-то так
molvip написав:Панове! Тут вопрос возник из клуба хомячащих доллар . Интенсивно печатают,с вертолетов разбрасывают, впереди полная неопределенность после оглашения результатов выборов. Есть мысли перейти в другую, более надежную бумагу. Есть ли смысл, в связи с широкой маржой на не основные валюты, и что конкретно посоветуете. Евро, думаю - не вариант.
летом 2008 активно распускали слухи что доллар будет падать, сотрудники сдавали нычки по 4.85, в обменниках не было гривны, кто-то с перепугу грёб подержанные авто, кто-то хрущи. Истерия одним словом. Чем всё закончилось? девальвацией. Народная примета, когда из каждого утюга инфа что доллару капец, самое время закупиться валютой. Слухи у нас распускаются профессионально.
Других валют много, есть даже надёжные канадские доллары, шв.франки, скандинавские кроны но где их купить? И по какому курсу сдать. Наши банки не работают с иными валютами кроме евро, доллар, рубль. Физическое золото надо где-то хранить, а банковские счета в золоте не гарантируются фондом.