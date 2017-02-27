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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6509651065116512>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 149
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
14
28-29
73%
109
Більше 30
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 23:41

  Shaman написав:монеты каких-то послевоенных 40х годов стоят многие тысячи


а довоенные, 20-30 годов?
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 23:43

  greenozon написав:
  sergey_sryvkin написав:Радянські карбованці вже давно не друкують, але вони й даром нікому не потрібні.

колекціонери-нумізмати іншої думки :)

В мене десь валяються кілька сотень - скільки дасте за них?..
Ото ж.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 01:47

  Shaman написав:
  ОлегВМ написав:
  Shaman написав:
мантра об уплате налогов в последний день месяца за счет валютной выручки - уже навязла в зубах, но ее упорно повторяют. тем более, что в конце месяца платится НДС, а экспортеры НДС не платят 8)

но и с равномерностью не соглашусь - платежи конечно смещены к последней дате. и давно не слышал, чтобы налоговая просила платить авансом


А что им тогда возмещают, по-вашему?
https://economics.segodnya.ua/economics ... 96600.html


экспортерам возмещают НДС, который сидит в сумме оплат на поставщиков.
как налог НДС экспортеры не платят, они его возмещают.

и статья фев.20 года????
у системы автоматического возмещения время от времени бывают глюки, особенно когда вводят новые автоматические критерии блокировки :D
типа как в Альфе, Вы думаете в налоговой лучше программеры? :mrgreen:


Цитата из статьи:
Предприятия, которые оплатили [налог] заранее, фактически профинансировали государство, предоставили ему налоговый кредит

При чем тут оплаты на поставщиков? Экспортеры сначала уплачивают налог, а потом им его возмещают, тут прямо говорится об этом. Статью привел в кач-ве подтверждения своих слов, дата здесь не имеет значения.
ОлегВМ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 07:40

  ОлегВМ написав:
  Shaman написав:
  ОлегВМ написав:А что им тогда возмещают, по-вашему?
https://economics.segodnya.ua/economics ... 96600.html

экспортерам возмещают НДС, который сидит в сумме оплат на поставщиков.
как налог НДС экспортеры не платят, они его возмещают.

Цитата из статьи:
Предприятия, которые оплатили [налог] заранее, фактически профинансировали государство, предоставили ему налоговый кредит

При чем тут оплаты на поставщиков? Экспортеры сначала уплачивают налог, а потом им его возмещают, тут прямо говорится об этом. Статью привел в кач-ве подтверждения своих слов, дата здесь не имеет значения.


тот самый случай, когда на сарае написано ..., а на самом деле дрова :D
неправильно написано или неправильно трактуете. как считается НДС - отдельная тема на многабукаф.
вкратце, экспортеры НДС не платят, НДС к возмещению формируется из налогового кредита, который предприятие получило от своих поставщиков.
как-то так
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 07:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Відподь ви і самі знаєте...

"Пан 200 баксів на нос"...
Пані ж вже не в НБУ...

Вряд-ли, сейчас есть инструмент гораздо технологичнее. И называется он Финмон.

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qreaton
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:03

  molvip написав:Панове! Тут вопрос возник из клуба хомячащих доллар :). Интенсивно печатают,с вертолетов разбрасывают, впереди полная неопределенность после оглашения результатов выборов. Есть мысли перейти в другую, более надежную бумагу. Есть ли смысл, в связи с широкой маржой на не основные валюты, и что конкретно посоветуете. Евро, думаю - не вариант.

летом 2008 активно распускали слухи что доллар будет падать, сотрудники сдавали нычки по 4.85, в обменниках не было гривны, кто-то с перепугу грёб подержанные авто, кто-то хрущи. Истерия одним словом. Чем всё закончилось? девальвацией. Народная примета, когда из каждого утюга инфа что доллару капец, самое время закупиться валютой. Слухи у нас распускаются профессионально.

Других валют много, есть даже надёжные канадские доллары, шв.франки, скандинавские кроны но где их купить? И по какому курсу сдать. Наши банки не работают с иными валютами кроме евро, доллар, рубль. Физическое золото надо где-то хранить, а банковские счета в золоте не гарантируются фондом.

рада даёт одинаковый % по гривне и по доллару!
https://www.radabank.com.ua/ua/nedeln/
банкам вообще деньги не нужны? печаль.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Наши банки не работают с иными валютами кроме евро, доллар, рубль.

фунт, злотый и у отдельных есть франк.

Но вообще-то в обменках выбор валют гораздо больше, а курсы (во вменяемых) лучше банковских. Так что хоть в юанях складируй, или в риалах.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Других валют много, есть даже надёжные канадские доллары, шв.франки, скандинавские кроны но где их купить?

Франк можна було знайти тут.
До речі, часто змінюють банкноти фунту, що може спричинити певні проблеми.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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centurionus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  centurionus написав:До речі, часто змінюють банкноти фунту, що може спричинити певні проблеми.

Реформа очень растянута во-времени, так что есть куча времени на то чтобы поменять купюры хотя бы через куплю-продажу.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:рада даёт одинаковый % по гривне и по доллару!
https://www.radabank.com.ua/ua/nedeln/
банкам вообще деньги не нужны? печаль.

Похоже, банку стал не интересен именно этот продукт при работе с гривной, а сделать его только валютным не решаются.
Вот другой в том же банке: https://www.radabank.com.ua/ua/radacard-gold/
Если судить об общем по частному случаю, вывод часто получается некорректным.
Сибарит
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