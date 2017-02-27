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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6509651065116512

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 149
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
14
28-29
73%
109
Більше 30
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:59

  vitaliy_berdinskikh написав:
  centurionus написав:До речі, часто змінюють банкноти фунту, що може спричинити певні проблеми.

Реформа очень растянута во-времени, так что есть куча времени на то чтобы поменять купюры хотя бы через куплю-продажу.

Це в теорії?
Обмін купюр в UK - на свій рахунок в тамтешньому банку (згодом - тільки через аналог центробанків). Курс для "неактуальних" (різний ступінь "неактуальності" є ще) купюр - нецікавий. Мало тих, хто працює з цією валютою.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  centurionus написав:Це в теорії?

С февраля запустили новые двадцатки. Местные обменки как обычне не прочитав (а может надеясь на то что клиенты не прочитали) начали компанию избавления от двадцаток и предложения услуги принять "уже недействительные" купюры по выгодному курсу.

Но купюры со Смитом будут и дальше в обращении, и на текущий момент не объявлена дата после которой они перестанут приниматься банками.

В следующем году меняют полтиники, но нет никакой информации о том что старые полтиники перестанут принимать.

Проблемы если и есть то с очень старыми двадцатками, но их же ещё в 2010 поменяли. Не думаю что тот кто складирует в фунте, складирует в более мелкие чем двадцатка купюры. Потому проблемы старых пятерок и десяток его не затронут.
  centurionus написав:Курс для "неактуальних" (різний ступінь "неактуальності" є ще) купюр - нецікавий.

При желании легко найти обменку в которой ещё в начале сентября курс продажи был 37. Ну и что? Не пользуйся такими обменками.

В каком нибудь селе в Барвенковском районе даже долларовой обменки нет - это не аргумент для всех украинцев против того чтобы складировать в долларах.

Пользуйся тем что доступно конкретно тебе: если фунта в твоём городе не продают то конечно складировать в фунте будет сложно и скорей всего не выгодно.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в П'ят 02 жов, 2020 09:19, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:15

  molvip написав:Панове! Тут вопрос возник из клуба хомячащих доллар :). Интенсивно печатают,с вертолетов разбрасывают, впереди полная неопределенность после оглашения результатов выборов. Есть мысли перейти в другую, более надежную бумагу. Есть ли смысл, в связи с широкой маржой на не основные валюты, и что конкретно посоветуете. Евро, думаю - не вариант.


Єна відверто розчарувала, тримають її на рівні долара, всього кілька процентів зросла. Мій прогноз: якщо хочеться зберегти, то варто брати франки. Якщо більше хочеться заробити, то варто брати новозеландський долар, хоча він вже зріс на понад 10% з березня.
Щодо євро не маю певності, бо таки посварять Німеччину з Росією. А для ЄС Росія доволі важливий ринок.
Все ж сподіваюсь, що до виборів ще зроблять загон в долар, хоча надії небагато
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:49

vitaliy_berdinskikh
Фунт (готівковий) - валюта для осіб, які відвідують UK (чи планують відвідати, чи мають родичів там).
Не знаю людей, які накопичують тут у фунтах. На гілці теж не спостерігалося таких наче.
Є пара знайомих, які отримують періодично фунти, - накопичують в ойро чи доларах.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  centurionus написав:Фунт (готівковий) - валюта для осіб, які відвідують UK (чи планують відвідати, чи мають родичів там).

Доллар наличный - валюта для лиц которые посещают США (или планируют посетить или имеют там родственников. :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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