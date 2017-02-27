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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6510651165126513>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 149
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
14
28-29
73%
109
Більше 30
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:59

  vitaliy_berdinskikh написав:
  centurionus написав:До речі, часто змінюють банкноти фунту, що може спричинити певні проблеми.

Реформа очень растянута во-времени, так что есть куча времени на то чтобы поменять купюры хотя бы через куплю-продажу.

Це в теорії?
Обмін купюр в UK - на свій рахунок в тамтешньому банку (згодом - тільки через аналог центробанків). Курс для "неактуальних" (різний ступінь "неактуальності" є ще) купюр - нецікавий. Мало тих, хто працює з цією валютою.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  centurionus написав:Це в теорії?

С февраля запустили новые двадцатки. Местные обменки как обычне не прочитав (а может надеясь на то что клиенты не прочитали) начали компанию избавления от двадцаток и предложения услуги принять "уже недействительные" купюры по выгодному курсу.

Но купюры со Смитом будут и дальше в обращении, и на текущий момент не объявлена дата после которой они перестанут приниматься банками.

В следующем году меняют полтиники, но нет никакой информации о том что старые полтиники перестанут принимать.

Проблемы если и есть то с очень старыми двадцатками, но их же ещё в 2010 поменяли. Не думаю что тот кто складирует в фунте, складирует в более мелкие чем двадцатка купюры. Потому проблемы старых пятерок и десяток его не затронут.
  centurionus написав:Курс для "неактуальних" (різний ступінь "неактуальності" є ще) купюр - нецікавий.

При желании легко найти обменку в которой ещё в начале сентября курс продажи был 37. Ну и что? Не пользуйся такими обменками.

В каком нибудь селе в Барвенковском районе даже долларовой обменки нет - это не аргумент для всех украинцев против того чтобы складировать в долларах.

Пользуйся тем что доступно конкретно тебе: если фунта в твоём городе не продают то конечно складировать в фунте будет сложно и скорей всего не выгодно.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в П'ят 02 жов, 2020 09:19, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:15

  molvip написав:Панове! Тут вопрос возник из клуба хомячащих доллар :). Интенсивно печатают,с вертолетов разбрасывают, впереди полная неопределенность после оглашения результатов выборов. Есть мысли перейти в другую, более надежную бумагу. Есть ли смысл, в связи с широкой маржой на не основные валюты, и что конкретно посоветуете. Евро, думаю - не вариант.


Єна відверто розчарувала, тримають її на рівні долара, всього кілька процентів зросла. Мій прогноз: якщо хочеться зберегти, то варто брати франки. Якщо більше хочеться заробити, то варто брати новозеландський долар, хоча він вже зріс на понад 10% з березня.
Щодо євро не маю певності, бо таки посварять Німеччину з Росією. А для ЄС Росія доволі важливий ринок.
Все ж сподіваюсь, що до виборів ще зроблять загон в долар, хоча надії небагато
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:49

vitaliy_berdinskikh
Фунт (готівковий) - валюта для осіб, які відвідують UK (чи планують відвідати, чи мають родичів там).
Не знаю людей, які накопичують тут у фунтах. На гілці теж не спостерігалося таких наче.
Є пара знайомих, які отримують періодично фунти, - накопичують в ойро чи доларах.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  centurionus написав:Фунт (готівковий) - валюта для осіб, які відвідують UK (чи планують відвідати, чи мають родичів там).

Доллар наличный - валюта для лиц которые посещают США (или планируют посетить или имеют там родственников. :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:26

  vitaliy_berdinskikh написав:
  centurionus написав:Фунт (готівковий) - валюта для осіб, які відвідують UK (чи планують відвідати, чи мають родичів там).

Доллар наличный - валюта для лиц которые посещают США (или планируют посетить или имеют там родственников. :mrgreen:

Дивакуватий висновок. На долар є попит в багатьох місцях світу, обміняти його не проблема (в т.ч. купюри старих зразків). На відміну від фунта.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доброе утро .
Сегодня как то странно продают доллар .
Новая часть города (от Металлургов до Гагарина )дружно поставили на продажу 28.40
Покупка от 28.30 до 28,34.
Старая часть(от Пушкина до Анголенко ) в основном выставила на продажу 28,45 с тем же приемом .
Всем хорошего завершения недели !
Здоровья !
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:06

Середньомісячна-зважена


Вітаюсь со всіма!

СередньоМісячна - то є зважена по щоденним обертам МБ ціна доляра за місяц.

В цьому році буду враховувати не подвійний, а одинарний обсяг обертів тільки доляра :!: , як то публікує НБУ ось тут -
https://bank.gov.ua/files/Volue.xls

Місяц____Об'єм___СерМіся___Дельта
01.08.2018 5238,84 27,525641 1,085847
01.09.2018 4562,44 28,191944 0,666303
01.10.2018 5383,66 28,125446 -0,066498
01.11.2018 5509,85 27,968693 -0,156753
01.12.2018 4953,61 27,740113 -0,228581
01.01.2019 4714,04 27,904013 0,163900
01.02.2019 5078,74 27,073843 -0,830170
01.03.2019 5785,35 26,868384 -0,205460
01.04.2019 5757,22 26,784777 -0,083607
01.05.2019 5433,43 26,394721 -0,390056
01.06.2019 5115,31 26,465968 0,071247
01.07.2019 8240,02 25,641811 -0,824157
01.08.2019 6799,66 25,272981 -0,368830
01.09.2019 7555,20 24,719827 -0,553154
01.10.2019 8397,22 24,843253 0,123426
01.11.2019 7707,74 24,315096 -0,528156
01.12.2019 10149,23 23,549794 -0,765302
01.01.2020 7123,93 24,309569 0,759774
01.02.2020 7331,94 24,578769 0,269200
01.03.2020 10773,33 26,444262 2,129166
01.04.2020 6953,16 27,195812 0,751550
01.05.2020 5428,59 26,782317 -0,413495
01.06.2020 6422,47 26,691528 -0,090789
01.07.2020 7947,89 27,373813 0,682285
01.08.2020 7118,04 27,489538 0,115725
01.09.2020 7743,16 28,034880 0,545342

Оберти в вересні підросли, та кількість робочих днів на 2 більша. Середньодобові оберти десь на рівні попереднього місяця.

В 2018 році оберти впали, на те, тоді підвищився курс. В 2019 оберти навпаки виросли, та курс впав. А цього року і не те і не інше. І оберти підросли і курс виріс. Щось в природі не те сталося! Третій місяць росту поспіль. :evil:

Ну, і безперечно, хто в вересні купував дешевше, а продавав дорожче 28,034880 грн./дол. мав якусь користь для себе по місяцю!

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 02 жов, 2020 11:12, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:10

  centurionus написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  centurionus написав:Фунт (готівковий) - валюта для осіб, які відвідують UK (чи планують відвідати, чи мають родичів там).

Доллар наличный - валюта для лиц которые посещают США (или планируют посетить или имеют там родственников. :mrgreen:

Дивакуватий висновок. На долар є попит в багатьох місцях світу, обміняти його не проблема (в т.ч. купюри старих зразків). На відміну від фунта.


Тобто, Ви обміняєте гривні на долари, а не на фунти, незважаючи на те, що через 2 роки фунт зросте на 30% відносно долара?
kmm3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kmm3 написав:через 2 роки фунт зросте на 30% відносно долара?


Откуда такая уверенность?
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