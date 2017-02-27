Це в теорії?
Обмін купюр в UK - на свій рахунок в тамтешньому банку (згодом - тільки через аналог центробанків). Курс для "неактуальних" (різний ступінь "неактуальності" є ще) купюр - нецікавий. Мало тих, хто працює з цією валютою.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 08:59
Це в теорії?
Обмін купюр в UK - на свій рахунок в тамтешньому банку (згодом - тільки через аналог центробанків). Курс для "неактуальних" (різний ступінь "неактуальності" є ще) купюр - нецікавий. Мало тих, хто працює з цією валютою.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
С февраля запустили новые двадцатки. Местные обменки как обычне не прочитав (а может надеясь на то что клиенты не прочитали) начали компанию избавления от двадцаток и предложения услуги принять "уже недействительные" купюры по выгодному курсу.
Но купюры со Смитом будут и дальше в обращении, и на текущий момент не объявлена дата после которой они перестанут приниматься банками.
В следующем году меняют полтиники, но нет никакой информации о том что старые полтиники перестанут принимать.
Проблемы если и есть то с очень старыми двадцатками, но их же ещё в 2010 поменяли. Не думаю что тот кто складирует в фунте, складирует в более мелкие чем двадцатка купюры. Потому проблемы старых пятерок и десяток его не затронут.
При желании легко найти обменку в которой ещё в начале сентября курс продажи был 37. Ну и что? Не пользуйся такими обменками.
В каком нибудь селе в Барвенковском районе даже долларовой обменки нет - это не аргумент для всех украинцев против того чтобы складировать в долларах.
Пользуйся тем что доступно конкретно тебе: если фунта в твоём городе не продают то конечно складировать в фунте будет сложно и скорей всего не выгодно.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в П'ят 02 жов, 2020 09:19, всього редагувалось 2 разів.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:15
Єна відверто розчарувала, тримають її на рівні долара, всього кілька процентів зросла. Мій прогноз: якщо хочеться зберегти, то варто брати франки. Якщо більше хочеться заробити, то варто брати новозеландський долар, хоча він вже зріс на понад 10% з березня.
Щодо євро не маю певності, бо таки посварять Німеччину з Росією. А для ЄС Росія доволі важливий ринок.
Все ж сподіваюсь, що до виборів ще зроблять загон в долар, хоча надії небагато
Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:49
vitaliy_berdinskikh
Фунт (готівковий) - валюта для осіб, які відвідують UK (чи планують відвідати, чи мають родичів там).
Не знаю людей, які накопичують тут у фунтах. На гілці теж не спостерігалося таких наче.
Є пара знайомих, які отримують періодично фунти, - накопичують в ойро чи доларах.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 02 жов, 2020 09:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Доллар наличный - валюта для лиц которые посещают США (или планируют посетить или имеют там родственников.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:26
Дивакуватий висновок. На долар є попит в багатьох місцях світу, обміняти його не проблема (в т.ч. купюри старих зразків). На відміну від фунта.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 02 жов, 2020 10:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Доброе утро .
Сегодня как то странно продают доллар .
Новая часть города (от Металлургов до Гагарина )дружно поставили на продажу 28.40
Покупка от 28.30 до 28,34.
Старая часть(от Пушкина до Анголенко ) в основном выставила на продажу 28,45 с тем же приемом .
Всем хорошего завершения недели !
Здоровья !
Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:06
Середньомісячна-зважена
Вітаюсь со всіма!
СередньоМісячна - то є зважена по щоденним обертам МБ ціна доляра за місяц.
В цьому році буду враховувати не подвійний, а одинарний обсяг обертів тільки доляра , як то публікує НБУ ось тут -
Місяц____Об'єм___СерМіся___Дельта
01.08.2018 5238,84 27,525641 1,085847
01.09.2018 4562,44 28,191944 0,666303
01.10.2018 5383,66 28,125446 -0,066498
01.11.2018 5509,85 27,968693 -0,156753
01.12.2018 4953,61 27,740113 -0,228581
01.01.2019 4714,04 27,904013 0,163900
01.02.2019 5078,74 27,073843 -0,830170
01.03.2019 5785,35 26,868384 -0,205460
01.04.2019 5757,22 26,784777 -0,083607
01.05.2019 5433,43 26,394721 -0,390056
01.06.2019 5115,31 26,465968 0,071247
01.07.2019 8240,02 25,641811 -0,824157
01.08.2019 6799,66 25,272981 -0,368830
01.09.2019 7555,20 24,719827 -0,553154
01.10.2019 8397,22 24,843253 0,123426
01.11.2019 7707,74 24,315096 -0,528156
01.12.2019 10149,23 23,549794 -0,765302
01.01.2020 7123,93 24,309569 0,759774
01.02.2020 7331,94 24,578769 0,269200
01.03.2020 10773,33 26,444262 2,129166
01.04.2020 6953,16 27,195812 0,751550
01.05.2020 5428,59 26,782317 -0,413495
01.06.2020 6422,47 26,691528 -0,090789
01.07.2020 7947,89 27,373813 0,682285
01.08.2020 7118,04 27,489538 0,115725
01.09.2020 7743,16 28,034880 0,545342
Оберти в вересні підросли, та кількість робочих днів на 2 більша. Середньодобові оберти десь на рівні попереднього місяця.
В 2018 році оберти впали, на те, тоді підвищився курс. В 2019 оберти навпаки виросли, та курс впав. А цього року і не те і не інше. І оберти підросли і курс виріс. Щось в природі не те сталося! Третій місяць росту поспіль.
Ну, і безперечно, хто в вересні купував дешевше, а продавав дорожче 28,034880 грн./дол. мав якусь користь для себе по місяцю!
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 02 жов, 2020 11:12, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:10
Тобто, Ви обміняєте гривні на долари, а не на фунти, незважаючи на те, що через 2 роки фунт зросте на 30% відносно долара?
Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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