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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6510651165126513

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 149
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
14
28-29
73%
109
Більше 30
15%
23
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:14

  centurionus написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  centurionus написав:Фунт (готівковий) - валюта для осіб, які відвідують UK (чи планують відвідати, чи мають родичів там).

Доллар наличный - валюта для лиц которые посещают США (или планируют посетить или имеют там родственников. :mrgreen:

Дивакуватий висновок.

Это - не вывод. Вывод у тебя, и да - странный.

  centurionus написав:На долар є попит в багатьох місцях світу, обміняти його не проблема (в т.ч. купюри старих зразків). На відміну від фунта.

Человек спрашивал о валюте для накоплений и сбережении, а не о наличной валюте для поездки в страну использующую национальную валюту. :wink: Какая разница где в мире принимается фунт или франк, или дирхам если он будет покупаться и продаваться исключительно в Украине и даже скорей всего в одном месте/населенном пункте.
Mind the gap.
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  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Фунт нельзя положить на депозит в Украине походу
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:23

  Investor_K написав:Фунт нельзя положить на депозит в Украине походу

Он все равно навернется после брекзита.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:24

  Амвросий написав:
  vitaliian написав:пьющий в Киеве, на какие ши-ши он будет жить можно узнать?


На пособия.

  vitaliian написав:В селе где он единственный тракторист(печник,кузнец,слесарь) он может бухать безнаказанно и с родительской хаты его никто не выгонит.


ну это пока земля общая. А как станет частная, никому он в селе будет не нужен. Приедут профессионалы и за полями будет следить современная техника. Комбайны будут без оператора. Кнопку нажал, он поехал собирать хлеб. Для обслуживание комбайнов будут приезжать профессиональные инженеры и техники откуда-то из Германии например. Управление через инет. Вполне возможно даже персонала не будет - вокруг будет охраняемый периметр с лазерными датчиками и видеофиксацией с ИИ. При попытке пересечь границу сработает тревога и приедет наряд полиции.

А в городе на пособия можно будет жить. :)

Думаю, що прилетить дрон і впулить сіль у ...упу :)
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:24

  Investor_K написав:Фунт нельзя положить на депозит в Украине походу

Так куча народу копит в наличном баксе.

Вот к слову недавно узнал что у знакомых пропала большая сумма при странных обстоятельствах.

Ну и при большом желании фунт можно положить на депозит в Великобритании или Польше (ковид не вечен, и кто хотел тот успел сделать это ещё до ковида).

Если прям вот сейчас - то смысла избавляться от доллара нет.
Если с перспективой на будущее - можно разнообразить валютную корзину и фунтом и дирхамом, продумать вопрос хранения и депозитов.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:26

  hxbbgaf написав:
  Investor_K написав:Фунт нельзя положить на депозит в Украине походу

Он все равно навернется после брекзита.

Самое время набрать дешевого фунта.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:29

vitaliy_berdinskikh
Якщо в тебе хтось з родичів працює тяжко асенізатором в Британії і присилає тобі фунти на їжу, це не значить, що фунти комусь тут цікаві.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:30

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Investor_K написав:Фунт нельзя положить на депозит в Украине походу

Так куча народу копит в наличном баксе.

Вот к слову недавно узнал что у знакомых пропала большая сумма при странных обстоятельствах.

Ну и при большом желании фунт можно положить на депозит в Великобритании или Польше (ковид не вечен, и кто хотел тот успел сделать это ещё до ковида).

Если прям вот сейчас - то смысла избавляться от доллара нет.
Если с перспективой на будущее - можно разнообразить валютную корзину и фунтом и дирхамом, продумать вопрос хранения и депозитов.

По фунту, імхо, буде, як по ойро, від"ємні ставки скоро.
Імхо, що питання в чому сберігати, залежіть від суми про яку говоримо.

Якщо у людини 5 куе, то пофіг. Якщо 100 куе, то треба вже думати...
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:34

  vitaliy_berdinskikh написав:
  hxbbgaf написав:
  Investor_K написав:Фунт нельзя положить на депозит в Украине походу

Он все равно навернется после брекзита.

Самое время набрать дешевого фунта.

Я так цього чекаю.... Треба багато фунтів по 1-1 до бакса.

Але все може бути не так, як би хотілось...

Фунт останні роки слабшав через брекзіт і негативний торговий баланс.

Наразі, навіть при найгіршому сценарію Брекзіту вже буде ясність - це раз. Ясність дуже важлива!
Два - торговий баланс вже позитивний.

Тому висновок такий:
- ловіть фунт на низах, він реально має шанси показати стрімкий ріст до 1.5 - 1.8 десь на протязі року.
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