centurionus написав:Фунт (готівковий) - валюта для осіб, які відвідують UK (чи планують відвідати, чи мають родичів там).
Доллар наличный - валюта для лиц которые посещают США (или планируют посетить или имеют там родственников.
Дивакуватий висновок.
Это - не вывод. Вывод у тебя, и да - странный.
centurionus написав:На долар є попит в багатьох місцях світу, обміняти його не проблема (в т.ч. купюри старих зразків). На відміну від фунта.
Человек спрашивал о валюте для накоплений и сбережении, а не о наличной валюте для поездки в страну использующую национальную валюту. Какая разница где в мире принимается фунт или франк, или дирхам если он будет покупаться и продаваться исключительно в Украине и даже скорей всего в одном месте/населенном пункте.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliian написав:пьющий в Киеве, на какие ши-ши он будет жить можно узнать?
На пособия.
vitaliian написав:В селе где он единственный тракторист(печник,кузнец,слесарь) он может бухать безнаказанно и с родительской хаты его никто не выгонит.
ну это пока земля общая. А как станет частная, никому он в селе будет не нужен. Приедут профессионалы и за полями будет следить современная техника. Комбайны будут без оператора. Кнопку нажал, он поехал собирать хлеб. Для обслуживание комбайнов будут приезжать профессиональные инженеры и техники откуда-то из Германии например. Управление через инет. Вполне возможно даже персонала не будет - вокруг будет охраняемый периметр с лазерными датчиками и видеофиксацией с ИИ. При попытке пересечь границу сработает тревога и приедет наряд полиции.