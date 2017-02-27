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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:23
Investor_K написав:
Фунт нельзя положить на депозит в Украине походу
Он все равно навернется после брекзита.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:24
Амвросий написав: vitaliian написав:
пьющий в Киеве, на какие ши-ши он будет жить можно узнать?
На пособия.
vitaliian написав:
В селе где он единственный тракторист(печник,кузнец,слесарь) он может бухать безнаказанно и с родительской хаты его никто не выгонит.
ну это пока земля общая. А как станет частная, никому он в селе будет не нужен. Приедут профессионалы и за полями будет следить современная техника. Комбайны будут без оператора. Кнопку нажал, он поехал собирать хлеб. Для обслуживание комбайнов будут приезжать профессиональные инженеры и техники откуда-то из Германии например. Управление через инет. Вполне возможно даже персонала не будет - вокруг будет охраняемый периметр с лазерными датчиками и видеофиксацией с ИИ. При попытке пересечь границу сработает тревога и приедет наряд полиции
.
А в городе на пособия можно будет жить.
Думаю, що прилетить дрон і впулить сіль у ...упу
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:24
Investor_K написав:
Фунт нельзя положить на депозит в Украине походу
Так куча народу копит в наличном баксе.
Вот к слову недавно узнал что у знакомых пропала большая сумма при странных обстоятельствах.
Ну и при большом желании фунт можно положить на депозит в Великобритании или Польше (ковид не вечен, и кто хотел тот успел сделать это ещё до ковида).
Если прям вот сейчас - то смысла избавляться от доллара нет.
Если с перспективой на будущее - можно разнообразить валютную корзину и фунтом и дирхамом, продумать вопрос хранения и депозитов.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:26
hxbbgaf написав: Investor_K написав:
Фунт нельзя положить на депозит в Украине походу
Он все равно навернется после брекзита.
Самое время набрать дешевого фунта.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:29
vitaliy_berdinskikh
Якщо в тебе хтось з родичів працює тяжко асенізатором в Британії і присилає тобі фунти на їжу, це не значить, що фунти комусь тут цікаві.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:30
vitaliy_berdinskikh написав: Investor_K написав:
Фунт нельзя положить на депозит в Украине походу
Так куча народу копит в наличном баксе.
Вот к слову недавно узнал что у знакомых пропала большая сумма при странных обстоятельствах.
Ну и при большом желании фунт можно положить на депозит в Великобритании или Польше
(ковид не вечен, и кто хотел тот успел сделать это ещё до ковида).
Если прям вот сейчас - то смысла избавляться от доллара нет.
Если с перспективой на будущее - можно разнообразить валютную корзину и фунтом и дирхамом, продумать вопрос хранения и депозитов.
По фунту, імхо, буде, як по ойро, від"ємні ставки скоро.
Імхо, що питання в чому сберігати, залежіть від суми про яку говоримо.
Якщо у людини 5 куе, то пофіг. Якщо 100 куе, то треба вже думати...
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:34
Я так цього чекаю.... Треба багато фунтів по 1-1 до бакса.
vitaliy_berdinskikh написав: hxbbgaf написав:
Он все равно навернется после брекзита.
Investor_K написав:
Фунт нельзя положить на депозит в Украине походу
Самое время набрать дешевого фунта.
Але все може бути не так, як би хотілось...
Фунт останні роки слабшав через брекзіт і негативний торговий баланс. Наразі, навіть при найгіршому сценарію Брекзіту вже буде ясність - це раз. Ясність дуже важлива!
Два - торговий баланс вже позитивний.
Тому висновок такий:
- ловіть фунт на низах, він реально має шанси показати стрімкий ріст до 1.5 - 1.8 десь на протязі року.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:42
vitaliy_berdinskikh написав: centurionus написав:
Фунт (готівковий) - валюта для осіб, які відвідують UK (чи планують відвідати, чи мають родичів там).
Доллар наличный - валюта для лиц которые посещают США (или планируют посетить или имеют там родственников.
На відміну від долару США у фунта , зазвичай, занадто великий спред між купівлею та продажем. Тому долар для зберігання (накопичення на щось) у короткостроковій перспективі більш вигідний за фунт.
І дійсно, при потребі частих відвідин певної країни зберігати заощадження краще у валюті цієї країни.
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 11:45
centurionus написав:vitaliy_berdinskikh
Якщо в тебе хтось з родичів працює тяжко асенізатором в Британії і присилає тобі фунти на їжу, це не значить, що фунти комусь тут цікаві.
Забавно. Тебе что, вера не позволяет держать в руках фунты что ты обычную дискуссию о выборе валюты для накоплений перевёл в срач с переходом на личные выпады?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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