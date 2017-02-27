Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:26

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0002.10.2020...................Доллар прибавил около половины копейки.Открылись на уровне вчерашнего закрытия, расширив спред сверху до 2 копеек. Не теряя ни минуты, стали осторожно опускаться, слегка поигрывая спредом. За 25 минут опустились на копейку. Простояв следующие 25 минут без движения, развернулись и пошли вверх с той же скоростью. За 25 минут вернулись на уровень открытия, сузив по дороге спред до 1.5 копеек. Последние дни такой узкий спред стал обычным. После чуть большей паузы опустились на полкопейки. Пока на рынке мелкие разнонаправленные колебания в очень узком диапазоне. Полный эквилибриумНынешняя стабильность случилась на фоне умеренного укрепления доллара в мире.Справочный курс встретили котировками 28.3350 - 28.3500, что на полкопейки ниже открытия.До 15-30 НБУ вчера успел продать около 0.5 млн. Остальное пойдет в сегодняшнюю статистику.Остатки на коррсчетах сократились. Сокращение произошло за счет увеличения объема суточных сертификатов и, в меньшей мере, поступлений в казначейство. Остальные факторы очень слабые.В среду объем валютного рынка сократился с 463.3 до 389.3 млн. Обороты чистые. Уменьшение произошло как по банковским, так и по клиентским операциям. Клиентское предложение превышало спрос. Падение оборотов соответствует впечатлению о неопределенности на рынке, которое возникало в ходе торгов.ЗЫ Странно, что среди заначечных валют не вспомнили юань