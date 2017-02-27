change_pm написав:Якщо у людини 5 куе, то пофіг. Якщо 100 куе, то треба вже думати...
Это точно.
Просто людей пугает изменения курса за последние два года, а тут ещё выборы президентские.
Я бы, если б изначально копил в баксах, точно бы не рыпался и дальше копил в них же. Выбрать серебряннопульнюю валюту которая не будет дешеветь - вариантов мало, особенно если сидишь в Украине и накоплений на ланос или два ланоса. Потому обычному украинцу надо выбирать просто доступную для покупки-продажи валюту, а не заморачиваться вопросами выбора между дирхамом и динаром.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
За последний день ( 02 окт к 01 окт ) нерезиденты избавились от еще 379 млн (80,998 - 81,377 млрд) грн. За два последних дня - 1,638 млрд (по текущему курсу около 58 млн долл.) Однако, если учесть, что только вчера
Moneta написав:НБУ сегодня сжег 60 млн из звр.
то действия нерезидентов едва ли могут считаться единственной причиной курсовой динамики последних недель.
Shaman написав:а вот о подорожании газа все молчат - с июня по октябрь цена поднялась более чем в 2 раза, в баксах со 100 до 200. и никто не может внятно сказать почему...
И снова я Вам оппонирую! Тарифы на газ для населения (за куб.м): В мае - июне 2020 года - 2,948128 грн. (без учета тарифа на поставку) В июле 2020 года - 2,783996 грн. (без учета тарифа на поставку) В августе 2020 года - 2,974964 грн. (без учета тарифа на поставку) В сентябре 2020 года - 5,499998 грн. (без учета тарифа на поставку)
А теперь попробую более-менее внятно объяснить – почему с августа пошло повышение. С 1 августа 2020 года завершил действие режим наложения специальных обязанностей на рынке природного газа (ПСО). Цены на газ для своих бытовых и небытовых клиентов каждый поставщик теперь определяет самостоятельно. До этого формирование тарифа на газ было нерыночным. Теперь каждый потребитель газа может закупать его у любого поставщика. Рынок, епть! Возникает вполне резонный вопрос - а кто эти поставщики?
По оценке Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в I квартале 2020 года: - около 69% объемов поставок природного газа населению осуществлялось поставщиками, контрольные пакеты акций (долей, паев) которых находились в собственности операторов ГРМ (объединенных под брендом «Региональная газовая компания»), - около 2% — Группой Нафтогаз и - около 29% объемов — другими поставщиками.
Schastyia написав:На відміну від долару США у фунта , зазвичай, занадто великий спред між купівлею та продажем. Тому долар для зберігання (накопичення на щось) у короткостроковій перспективі більш вигідний за фунт.
Я не агитирую за фунт как лучшую валюту на накопления
Я даже не предлагал фунт как альтернативную валюту в ответе на вопрос
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 02.10.2020...................28,3401 Доллар прибавил около половины копейки. Открылись на уровне вчерашнего закрытия, расширив спред сверху до 2 копеек. Не теряя ни минуты, стали осторожно опускаться, слегка поигрывая спредом. За 25 минут опустились на копейку. Простояв следующие 25 минут без движения, развернулись и пошли вверх с той же скоростью. За 25 минут вернулись на уровень открытия, сузив по дороге спред до 1.5 копеек. Последние дни такой узкий спред стал обычным. После чуть большей паузы опустились на полкопейки. Пока на рынке мелкие разнонаправленные колебания в очень узком диапазоне. Полный эквилибриум Нынешняя стабильность случилась на фоне умеренного укрепления доллара в мире. Справочный курс встретили котировками 28.3350 - 28.3500, что на полкопейки ниже открытия.
До 15-30 НБУ вчера успел продать около 0.5 млн. Остальное пойдет в сегодняшнюю статистику. Остатки на коррсчетах сократились. Сокращение произошло за счет увеличения объема суточных сертификатов и, в меньшей мере, поступлений в казначейство. Остальные факторы очень слабые.
В среду объем валютного рынка сократился с 463.3 до 389.3 млн. Обороты чистые. Уменьшение произошло как по банковским, так и по клиентским операциям. Клиентское предложение превышало спрос. Падение оборотов соответствует впечатлению о неопределенности на рынке, которое возникало в ходе торгов.
ЗЫ Странно, что среди заначечных валют не вспомнили юань
centurionus написав:vitaliy_berdinskikh Якщо в тебе хтось з родичів працює тяжко асенізатором в Британії і присилає тобі фунти на їжу, це не значить, що фунти комусь тут цікаві.
Забавно. Тебе что, вера не позволяет держать в руках фунты что ты обычную дискуссию о выборе валюты для накоплений перевёл в срач с переходом на личные выпады?
Менше "тикай" незнайомим - не всі кладуть асфальтобетон та вдосконалюють вигляд сантехвиробів в Польщі чи Британії. Ніхто не потребує фінансових порад від осіб, які неспроможні опанувати правила пунктуації. В цілому, франк цікавіший ніж фунт.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell