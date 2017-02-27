Что же вы так неуважительно про преЗЕдента?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:20
Что же вы так неуважительно про преЗЕдента?
Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:20
И снова я Вам оппонирую!
Тарифы на газ для населения (за куб.м):
В мае - июне 2020 года - 2,948128 грн. (без учета тарифа на поставку)
В июле 2020 года - 2,783996 грн. (без учета тарифа на поставку)
В августе 2020 года - 2,974964 грн. (без учета тарифа на поставку)
В сентябре 2020 года - 5,499998 грн. (без учета тарифа на поставку)
А теперь попробую более-менее внятно объяснить – почему с августа пошло повышение.
С 1 августа 2020 года завершил действие режим наложения специальных обязанностей на рынке природного газа (ПСО). Цены на газ для своих бытовых и небытовых клиентов каждый поставщик теперь определяет самостоятельно.
До этого формирование тарифа на газ было нерыночным.
Теперь каждый потребитель газа может закупать его у любого поставщика. Рынок, епть!
Возникает вполне резонный вопрос - а кто эти поставщики?
По оценке Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в I квартале 2020 года:
- около 69% объемов поставок природного газа населению осуществлялось поставщиками, контрольные пакеты акций (долей, паев) которых находились в собственности операторов ГРМ (объединенных под брендом «Региональная газовая компания»),
- около 2% — Группой Нафтогаз и
- около 29% объемов — другими поставщиками.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Можно перестать спорить с тем что я не говорил и не писал?
Пожалуйста, отвечайте и советуйте автору вопроса. Мне не надо: я не спрашивал и вы врядли сможете меня переубедить что я неправильно храню накопления в злотом, фунте и евро.
У злотого и евро, к слову, спред неплохой. Хуже долларового, но лучше чем у фунта.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:26
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
02.10.2020...................28,3401
Доллар прибавил около половины копейки.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия, расширив спред сверху до 2 копеек. Не теряя ни минуты, стали осторожно опускаться, слегка поигрывая спредом. За 25 минут опустились на копейку. Простояв следующие 25 минут без движения, развернулись и пошли вверх с той же скоростью. За 25 минут вернулись на уровень открытия, сузив по дороге спред до 1.5 копеек. Последние дни такой узкий спред стал обычным. После чуть большей паузы опустились на полкопейки. Пока на рынке мелкие разнонаправленные колебания в очень узком диапазоне. Полный эквилибриум
Нынешняя стабильность случилась на фоне умеренного укрепления доллара в мире.
Справочный курс встретили котировками 28.3350 - 28.3500, что на полкопейки ниже открытия.
До 15-30 НБУ вчера успел продать около 0.5 млн. Остальное пойдет в сегодняшнюю статистику.
Остатки на коррсчетах сократились. Сокращение произошло за счет увеличения объема суточных сертификатов и, в меньшей мере, поступлений в казначейство. Остальные факторы очень слабые.
В среду объем валютного рынка сократился с 463.3 до 389.3 млн. Обороты чистые. Уменьшение произошло как по банковским, так и по клиентским операциям. Клиентское предложение превышало спрос. Падение оборотов соответствует впечатлению о неопределенности на рынке, которое возникало в ходе торгов.
ЗЫ Странно, что среди заначечных валют не вспомнили юань
Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:29
Додано: П'ят 02 жов, 2020 12:55
В цілому, франк цікавіший ніж фунт.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:35
Франк більш прогнозований, можна сказати.
Принаймні, знаю осіб, які мали заощадження в франках. Не знайомий з прихильниками заощаджень в фунтах (можливо, хтось на Печерську є).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 02 жов, 2020 13:38
Насчет вчерашнего дня и 60 млн - согласен. Но если взять последние пару-тройку недель вцелом, то соотношение (беру по памяти) будет тем более не в пользу злобности нерезидентов.
Вот для конкретного примера: с 16 по 30 сентября нерезы "похудели" на 1,846 млрд, что по курсу, грубо, порядка 66 млн долл. Приносите сумму интервенций за этот же период - Вы это лучше знаете -- получим полную картину.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 14:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А с этим я и не спорил
Я давно и безуспешно предлагаю перестать искать одну единственную причину, которая объяснит все.
Собирать данные из нескольких нецелых недель мне лень, но это и не надо. Можно вхять график курса за сентябрь 17-го и увидеть точно такой же постоянных рост без всяких нерезов
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