Мвру тем временем опять пошёл на годовой максимум. Такое...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Мвру тем временем опять пошёл на годовой максимум. Такое...
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:01
Жалко пересичных.Эти"утюги"и их анал итиков на исправительные работы давно пора.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:10
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................02.10.2020............05.10.2020
дата розрахунку................01.10.2020.............02.10.2020
Євро...................................33,3282..................33,2324...-2.9%
Долар США........................28,3343..................28,3408....+0.2%
После полудня курс практически не изменился.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия, расширив спред сверху до 2 копеек. Не теряя ни минуты, стали осторожно опускаться, слегка поигрывая спредом. За 25 минут опустились на копейку. Простояв следующие 25 минут без движения, развернулись и пошли вверх с той же скоростью. За 25 минут вернулись на уровень открытия, сузив по дороге спред до 1.5 копеек. Последние дни такой узкий спред стал обычным. После чуть большей паузы опустились на полкопейки. Пока на рынке мелкие разнонаправленные колебания в очень узком диапазоне. Полный эквилибриум
Нынешняя стабильность случилась на фоне умеренного укрепления доллара в мире.
Справочный курс встретили котировками 28.3350 - 28.3500, что на полкопейки ниже открытия.
Перед обедом опустились на полкопейки до уровня утреннего минимума. После обеда на, по всей видимости, уже пустом рынке выросли на 2 копейки. Можно предположить, что это реакция на усугубившееся укрепление доллара в мире. К 15-30 прибавили еще полкопейки.
Официальный курс встретили котировками 28.3550 - 28.3700. За день выросли на 1.5 копейки. Относительно евро гривна укрепилась.
Этот день в истории:
2019 - 24.8598 (+30) +349
2018 - 28.2763 (+6) +7
2017 - 26.6546 (+8)
2016 - 25.9369 (+2)
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