Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:10

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з.................02.10.2020............05.10.2020дата розрахунку................01.10.2020.............02.10.2020Євро...................................33,3282..................33,2324...-0.29%Долар США........................28,3343.....................+0.02%После полудня курс практически не изменился.Открылись на уровне вчерашнего закрытия, расширив спред сверху до 2 копеек. Не теряя ни минуты, стали осторожно опускаться, слегка поигрывая спредом. За 25 минут опустились на копейку. Простояв следующие 25 минут без движения, развернулись и пошли вверх с той же скоростью. За 25 минут вернулись на уровень открытия, сузив по дороге спред до 1.5 копеек. Последние дни такой узкий спред стал обычным. После чуть большей паузы опустились на полкопейки. Пока на рынке мелкие разнонаправленные колебания в очень узком диапазоне. Полный эквилибриумНынешняя стабильность случилась на фоне умеренного укрепления доллара в мире.Справочный курс встретили котировками 28.3350 - 28.3500, что на полкопейки ниже открытия.Перед обедом опустились на полкопейки до уровня утреннего минимума. После обеда на, по всей видимости, уже пустом рынке выросли на 2 копейки. Можно предположить, что это реакция на усугубившееся укрепление доллара в мире. К 15-30 прибавили еще полкопейки.Официальный курс встретили котировками 28.3550 - 28.3700. За день выросли на 1.5 копейки. Относительно евро гривна укрепилась.Этот день в истории:2019 - 24.8598 (+30) +3492018 - 28.2763 (+6) +72017 - 26.6546 (+8)2016 - 25.9369 (+2)