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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 65136514651565166517>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 150
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
14
28-29
73%
110
Більше 30
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мвру тем временем опять пошёл на годовой максимум. Такое...

Отправлено с моего JSN-L21 через Tapatalk
qreaton
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 15:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  qreaton написав:Мвру тем временем опять пошёл на годовой максимум. Такое...

https://pasteboard.co/JtMxP3P.png
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:01

  vitaliian написав:
  molvip написав:Панове! Тут вопрос возник из клуба хомячащих доллар :). Интенсивно печатают,с вертолетов разбрасывают, впереди полная неопределенность после оглашения результатов выборов. Есть мысли перейти в другую, более надежную бумагу. Есть ли смысл, в связи с широкой маржой на не основные валюты, и что конкретно посоветуете. Евро, думаю - не вариант.

летом 2008 активно распускали слухи что доллар будет падать, сотрудники сдавали нычки по 4.85, в обменниках не было гривны, кто-то с перепугу грёб подержанные авто, кто-то хрущи. Истерия одним словом. Чем всё закончилось? девальвацией. Народная примета, когда из каждого утюга инфа что доллару капец, самое время закупиться валютой. Слухи у нас распускаются профессионально.

Других валют много, есть даже надёжные канадские доллары, шв.франки, скандинавские кроны но где их купить? И по какому курсу сдать. Наши банки не работают с иными валютами кроме евро, доллар, рубль. Физическое золото надо где-то хранить, а банковские счета в золоте не гарантируются фондом.

рада даёт одинаковый % по гривне и по доллару!
https://www.radabank.com.ua/ua/nedeln/
банкам вообще деньги не нужны? печаль.

Жалко пересичных.Эти"утюги"и их анал итиков на исправительные работы давно пора.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:06

Растем.Межбанк 28,37.Интуристы берут и бегут,туземцам сдавать рано.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:10

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................02.10.2020............05.10.2020
дата розрахунку................01.10.2020.............02.10.2020
Євро...................................33,3282..................33,2324...-0.29%
Долар США........................28,3343..................28,3408...+0.02%
После полудня курс практически не изменился.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия, расширив спред сверху до 2 копеек. Не теряя ни минуты, стали осторожно опускаться, слегка поигрывая спредом. За 25 минут опустились на копейку. Простояв следующие 25 минут без движения, развернулись и пошли вверх с той же скоростью. За 25 минут вернулись на уровень открытия, сузив по дороге спред до 1.5 копеек. Последние дни такой узкий спред стал обычным. После чуть большей паузы опустились на полкопейки. Пока на рынке мелкие разнонаправленные колебания в очень узком диапазоне. Полный эквилибриум :)
Нынешняя стабильность случилась на фоне умеренного укрепления доллара в мире.
Справочный курс встретили котировками 28.3350 - 28.3500, что на полкопейки ниже открытия.
Перед обедом опустились на полкопейки до уровня утреннего минимума. После обеда на, по всей видимости, уже пустом рынке выросли на 2 копейки. Можно предположить, что это реакция на усугубившееся укрепление доллара в мире. К 15-30 прибавили еще полкопейки.
Официальный курс встретили котировками 28.3550 - 28.3700. За день выросли на 1.5 копейки. Относительно евро гривна укрепилась.

Этот день в истории:
2019 - 24.8598 (+30) +349
2018 - 28.2763 (+6) +7

2017 - 26.6546 (+8)
2016 - 25.9369 (+2)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 16:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На Минфине Дойче банк пропрочит что все эти ваши зеленые бумажки скоро превратятся в тыкву, а мир зохватит цифровой юань

Это к теме альтернатив накоплений в баксе.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:38

Омерика в огне ))

а если аккурат к выборам оба главных заокеанских кандидата склеют ласты и победит какой-нибудь Хауи Хокинс от партии зеленых или независимый Дэн Раттинер
)) Можно со 100% вероятностью сказать что сильно прибавится работенки у аналитиков и экспертов ))
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:41

  vitaliy_berdinskikh написав:На Минфине Дойче банк пропрочит что все эти ваши зеленые бумажки скоро превратятся в тыкву, а мир зохватит цифровой юань

Это к теме альтернатив накоплений в баксе.

Я прочитав сьогодні, що Ойропа домовлсяється про терміни вводу/законодавчого появлення - цифрового ойро з середини 21 року.

Я вже декілька разів казав (сам грешен, маю кеш), так ось десь максимум до кінця 21 року - початку 22 року заборонять кеш (бакси чи ойро) - придумають чи тероризм чи коронотероризм, неважливо.

Все буде в цифрі, все буде в банках. Можливо до 1 куе можна буде здати в банк, але не більше, імхо.

Мій план такий, до середини 21 року повністю вийти з кешу.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:44

  change_pm написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:На Минфине Дойче банк пропрочит что все эти ваши зеленые бумажки скоро превратятся в тыкву, а мир зохватит цифровой юань

Это к теме альтернатив накоплений в баксе.

Я прочитав сьогодні, що Ойропа домовлсяється про терміни вводу/законодавчого появлення - цифрового ойро з середини 21 року.

Я вже декілька разів казав (сам грешен, маю кеш), так ось десь максимум до кінця 21 року - початку 22 року заборонять кеш (бакси чи ойро) - придумають чи тероризм чи коронотероризм, неважливо.

Все буде в цифрі, все буде в банках. Можливо до 1 куе можна буде здати в банк, але не більше, імхо.

Мій план такий, до середини 21 року повністю вийти з кешу.


Там пан гетьманцев бредит 18 процентами налоха-амнистии на кеш :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Третья неделя без единого отката...
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