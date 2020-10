Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:00

Я прочитав сьогодні, що Ойропа домовлсяється про терміни вводу/законодавчого появлення - цифрового ойро з середини 21 року.



Я вже декілька разів казав (сам грешен, маю кеш), так ось десь максимум до кінця 21 року - початку 22 року заборонять кеш (бакси чи ойро) - придумають чи тероризм чи коронотероризм, неважливо.



Все буде в цифрі, все буде в банках. Можливо до 1 куе можна буде здати в банк, але не більше, імхо.



Мій план такий, до середини 21 року повністю вийти з кешу.

However, the digital Euro would not replace cash and coins and only complement fiat currency, according to Lagarde. Moreover, it was seen as an alternative to private digital currencies and that national currency would remain at the core of European payment systems, Lagarde added.