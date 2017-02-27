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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6514651565166517>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 150
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
14
28-29
73%
110
Більше 30
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 17:52

  Alex2007 написав:Там пан гетьманцев бредит 18 процентами налоха-амнистии на кеш :mrgreen:

Нехай і далі брєдіт... Шкода, що він брєдіт на наші податки ...

Я особисто йому на сторінках форума написав, нехай спочатку президент покаже приклад, заплатить 9% на закордоні активи, а народ вже подумає :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:00

Я прочитав сьогодні, що Ойропа домовлсяється про терміни вводу/законодавчого появлення - цифрового ойро з середини 21 року.

Я вже декілька разів казав (сам грешен, маю кеш), так ось десь максимум до кінця 21 року - початку 22 року заборонять кеш (бакси чи ойро) - придумають чи тероризм чи коронотероризм, неважливо.

Все буде в цифрі, все буде в банках. Можливо до 1 куе можна буде здати в банк, але не більше, імхо.

Мій план такий, до середини 21 року повністю вийти з кешу.


However, the digital Euro would not replace cash and coins and only complement fiat currency, according to Lagarde. Moreover, it was seen as an alternative to private digital currencies and that national currency would remain at the core of European payment systems, Lagarde added.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:08

  sergey_sryvkin написав:
Я прочитав сьогодні, що Ойропа домовлсяється про терміни вводу/законодавчого появлення - цифрового ойро з середини 21 року.

Я вже декілька разів казав (сам грешен, маю кеш), так ось десь максимум до кінця 21 року - початку 22 року заборонять кеш (бакси чи ойро) - придумають чи тероризм чи коронотероризм, неважливо.

Все буде в цифрі, все буде в банках. Можливо до 1 куе можна буде здати в банк, але не більше, імхо.

Мій план такий, до середини 21 року повністю вийти з кешу.


However, the digital Euro would not replace cash and coins and only complement fiat currency, according to Lagarde. Moreover, it was seen as an alternative to private digital currencies and that national currency would remain at the core of European payment systems, Lagarde added.

Дякую за коментар. Вважаю, що жабу треба варити повільно, а не кидати в кип"яток.

Думаючи люди почули регулятори і думаю, що зроблять правильні кроки ))))

Ніякої крипти, ніякого кешу більше ніж 5 куе.

А час покаже, чи вони праві, чи праві ті, хто в кеші і крипті.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:10

  Alex2007 написав:а если аккурат к выборам оба главных заокеанских кандидата склеют ласты и победит какой-нибудь Хауи Хокинс от партии зеленых или независимый Дэн Раттинер
)) Можно со 100% вероятностью сказать что сильно прибавится работенки у аналитиков и экспертов ))

Законотворчество там контролируют республиканцы и демократы. Назначат новые выборы.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:32

  sergey_sryvkin написав:
Я прочитав сьогодні, що Ойропа домовлсяється про терміни вводу/законодавчого появлення - цифрового ойро з середини 21 року.

Я вже декілька разів казав (сам грешен, маю кеш), так ось десь максимум до кінця 21 року - початку 22 року заборонять кеш (бакси чи ойро) - придумають чи тероризм чи коронотероризм, неважливо.

Все буде в цифрі, все буде в банках. Можливо до 1 куе можна буде здати в банк, але не більше, імхо.

Мій план такий, до середини 21 року повністю вийти з кешу.


However, the digital Euro would not replace cash and coins and only complement fiat currency, according to Lagarde. Moreover, it was seen as an alternative to private digital currencies and that national currency would remain at the core of European payment systems, Lagarde added.

Думаете, всех предупредят? Снимите розовые очки. Если они всех предупредят или даже будут играть в молчанку и давать поводы предполагать нехорошее, начнется такое, что мама не горюй.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  hxbbgaf написав:Думаете, всех предупредят? Снимите розовые очки. Если они всех предупредят или даже будут играть в молчанку и давать поводы предполагать нехорошее, начнется такое, что мама не горюй.

В США 1го негра завалили и что началось?
Прикидаю если они много-много негров киданут, на деньги...
Не, на такой шаг они не пойдут. Не камикадзе же :)
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:44

  change_pm написав:
  sergey_sryvkin написав:
Я прочитав сьогодні, що Ойропа домовлсяється про терміни вводу/законодавчого появлення - цифрового ойро з середини 21 року.

However, the digital Euro would not replace cash and coins and only complement fiat currency, according to Lagarde. Moreover, it was seen as an alternative to private digital currencies and that national currency would remain at the core of European payment systems, Lagarde added.


Ніякої крипти, ніякого кешу більше ніж 5 куе.
А час покаже, чи вони праві, чи праві ті, хто в кеші і крипті.


Я так розумію, що digital euro це і є крипта. І роблять її за для того, щоб пересічні не були залежними від комерційних банків, і мали спосіб тримати свої цифрові кошти поза межами приватних банків.

Де ви тут побачили загрозу для кеша - я взагалі не розумію.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vladus17 написав:В США 1го негра завалили и что началось?

Их там регулярно валят. Как и белых. Не в том конкретном нарке дело.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:49

Зростання вартості пшениці, підвищення цін на цукор, соняшникову олію та інші інгредієнти для виробництва хліба, а також девальвація гривні (на 20%) можуть привести до подорожчання хліба.

Таку думку висловив віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко, передає agroportal.ua
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 18:55

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Думаете, всех предупредят? Снимите розовые очки. Если они всех предупредят или даже будут играть в молчанку и давать поводы предполагать нехорошее, начнется такое, что мама не горюй.

В США 1го негра завалили и что началось?
Прикидаю если они много-много негров киданут, на деньги...
Не, на такой шаг они не пойдут. Не камикадзе же :)


сделают, что можно населению сдать доляры только в банках а США, а остальные пусть договариваются с банками в своей стране. :P
вывод - наши банки будут принимать, до 1 тыс. дол. без проблем, а далее......?????
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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