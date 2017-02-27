Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:01

Спасибо, что стали мерять скорость отваривания земноводного привычными многим процентами (точнее, их долями... пока).И отмечать направления движения основной пары внутри нашей сессии.На всякий случай напомню, что помимо шаблонной сезонности 2017, был ранний сезонный хай 2018 (5.09), к уровням которого мы ближе весь сентбярь. А в 2019, помимо аномального тренда, был хороший такой загон, больше на новостях и (сбывшихся) "зрадных" ожиданиях (Данилюк - ПБ - МВФ, формула Ш...), чем на рыночных дисбалансах. Тогда же и рекордная заливка в 200 лямов за день состоялась. В 1-ю неделю октября (30.09-4.10) тогда улетели с 24.08 до 24,88 за 5 по НБУ. А на наличке до 2 грн вперед/1 назад ход был, за 3 дня. Тем же объясняется и резко "упавший" в эту неделю девал г/г: с 17% до 14% всегоТак что не варят даже, а тушат на медленом огне, можно сказать, томят.