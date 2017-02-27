Сибарит
Спасибо, что стали мерять скорость отваривания земноводного привычными многим процентами (точнее, их долями... пока ).
И отмечать направления движения основной пары внутри нашей сессии.
На всякий случай напомню, что помимо шаблонной сезонности 2017, был ранний сезонный хай 2018 (5.09), к уровням которого мы ближе весь сентбярь. А в 2019, помимо аномального тренда, был хороший такой загон, больше на новостях и (сбывшихся) "зрадных" ожиданиях (Данилюк - ПБ - МВФ, формула Ш...), чем на рыночных дисбалансах. Тогда же и рекордная заливка в 200 лямов за день состоялась. В 1-ю неделю октября (30.09-4.10) тогда улетели с 24.08 до 24,88 за 5 по НБУ. А на наличке до 2 грн вперед/1 назад ход был, за 3 дня. Тем же объясняется и резко "упавший" в эту неделю девал г/г: с 17% до 14% всего
Так что не варят даже, а тушат на медленом огне, можно сказать, томят.