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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6514651565166517

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 150
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
14
28-29
73%
110
Більше 30
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:01

Сибарит
Спасибо, что стали мерять скорость отваривания земноводного привычными многим процентами (точнее, их долями... пока 8) ).
И отмечать направления движения основной пары внутри нашей сессии.
На всякий случай напомню, что помимо шаблонной сезонности 2017, был ранний сезонный хай 2018 (5.09), к уровням которого мы ближе весь сентбярь. А в 2019, помимо аномального тренда, был хороший такой загон, больше на новостях и (сбывшихся) "зрадных" ожиданиях (Данилюк - ПБ - МВФ, формула Ш...), чем на рыночных дисбалансах. Тогда же и рекордная заливка в 200 лямов за день состоялась. В 1-ю неделю октября (30.09-4.10) тогда улетели с 24.08 до 24,88 за 5 по НБУ. А на наличке до 2 грн вперед/1 назад ход был, за 3 дня. Тем же объясняется и резко "упавший" в эту неделю девал г/г: с 17% до 14% всего :wink:
Так что не варят даже, а тушат на медленом огне, можно сказать, томят.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь Алексеевич написав:сделают, что можно населению сдать доляры только в банках а США, а остальные пусть договариваются с банками в своей стране. :P
вывод - наши банки будут принимать, до 1 тыс. дол. без проблем, а далее......?????

Дальше: чемодан, вокзал, Америка. :D
liteon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:11

  Игорь Алексеевич написав:сделают, что можно населению сдать доляры только в банках а США, а остальные пусть договариваются с банками в своей стране. :P


Та хіба ж зараз це не так?.. Так і завжди було.
sergey_sryvkin
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