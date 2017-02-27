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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6515651665176518>

Яким буде курс долара в жовтні? Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 150
В діапазоні 26-27
2%
3
27-28
9%
14
28-29
73%
110
Більше 30
15%
23
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:01

Сибарит
Спасибо, что стали мерять скорость отваривания земноводного привычными многим процентами (точнее, их долями... пока 8) ).
И отмечать направления движения основной пары внутри нашей сессии.
На всякий случай напомню, что помимо шаблонной сезонности 2017, был ранний сезонный хай 2018 (5.09), к уровням которого мы ближе весь сентбярь. А в 2019, помимо аномального тренда, был хороший такой загон, больше на новостях и (сбывшихся) "зрадных" ожиданиях (Данилюк - ПБ - МВФ, формула Ш...), чем на рыночных дисбалансах. Тогда же и рекордная заливка в 200 лямов за день состоялась. В 1-ю неделю октября (30.09-4.10) тогда улетели с 24,08 до 24,88 по НБУ за 5 сессий. А на наличке до 2 грн вперед/1 назад ход был, за 3 дня.
Тем же объясняется резко "упавший" в эту неделю девал г/г: с 17% до 14% всего :wink: Так что не варят даже, а тушат на медленом огне, можно сказать - томят.
Востаннє редагувалось matroSkin в П'ят 02 жов, 2020 19:15, всього редагувалось 1 раз.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь Алексеевич написав:сделают, что можно населению сдать доляры только в банках а США, а остальные пусть договариваются с банками в своей стране. :P
вывод - наши банки будут принимать, до 1 тыс. дол. без проблем, а далее......?????

Дальше: чемодан, вокзал, Америка. :D
liteon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:11

  Игорь Алексеевич написав:сделают, что можно населению сдать доляры только в банках а США, а остальные пусть договариваются с банками в своей стране. :P


Та хіба ж зараз це не так?.. Так і завжди було.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  change_pm написав:Вважаю, що жабу треба варити повільно, а не кидати в кип"яток.

В ч'м разница е' конца и главное, результата?
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:22

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Думаете, всех предупредят? Снимите розовые очки. Если они всех предупредят или даже будут играть в молчанку и давать поводы предполагать нехорошее, начнется такое, что мама не горюй.

В США 1го негра завалили и что началось?
Прикидаю если они много-много негров киданут, на деньги...
Не, на такой шаг они не пойдут. Не камикадзе же :)

Да, у них там и налички нет, наличка у наших кореек. Да и безналичку могут обнулить, когда придет время и большие дяди будут готовы.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:35

  hxbbgaf написав:
  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Думаете, всех предупредят? Снимите розовые очки. Если они всех предупредят или даже будут играть в молчанку и давать поводы предполагать нехорошее, начнется такое, что мама не горюй.

В США 1го негра завалили и что началось?
Прикидаю если они много-много негров киданут, на деньги...
Не, на такой шаг они не пойдут. Не камикадзе же :)

Да, у них там и налички нет, наличка у наших кореек. Да и безналичку могут обнулить, когда придет время и большие дяди будут готовы.

Скажите, сколько лет хороните доллар США?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:43

BIGor
Уже много лет хоронит, как тут появился - так и хоронит, под общий смех, там клиника уже, не лечится ничем.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 19:55

  sergey_sryvkin написав:
  Игорь Алексеевич написав:сделают, что можно населению сдать доляры только в банках а США, а остальные пусть договариваются с банками в своей стране. :P


Та хіба ж зараз це не так?.. Так і завжди було.


Все верно. Ведь так и есть. Наши банки покупают доллары у населения по выгодному им курсу. Хоть они и не обязаны этого делать! Ничего личного, как говориться, просто бизнес.
+ Наша страна должна много этих баксов буржуям. Итого заинтересованость принимать зеленые еще долго не угаснет.
Life is good.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 20:01

  change_pm написав:Я прочитав сьогодні, що Ойропа домовлсяється про терміни вводу/законодавчого появлення - цифрового ойро з середини 21 року.

  sergey_sryvkin написав:However, the digital Euro would not replace cash and coins and only complement fiat currency, according to Lagarde. Moreover, it was seen as an alternative to private digital currencies and that national currency would remain at the core of European payment systems, Lagarde added.

  change_pm написав:Ніякої крипти, ніякого кешу більше ніж 5 куе.
А час покаже, чи вони праві, чи праві ті, хто в кеші і крипті.

  sergey_sryvkin написав:Я так розумію, що digital euro це і є крипта. І роблять її за для того, щоб пересічні не були залежними від комерційних банків, і мали спосіб тримати свої цифрові кошти поза межами приватних банків.

Де ви тут побачили загрозу для кеша - я взагалі не розумію.

Розмова ж йде не про ойропейців, а українців, які мають багато кеша.

Я не бачу для ойропеців жодного ризика, крім тих, хто вклався в біток і інше.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 20:04

  AlexxK написав:
  Shaman написав:а вот о подорожании газа все молчат - с июня по октябрь цена поднялась более чем в 2 раза, в баксах со 100 до 200. и никто не может внятно сказать почему...

И снова я Вам оппонирую!
Тарифы на газ для населения (за куб.м):
В мае - июне 2020 года - 2,948128 грн. (без учета тарифа на поставку)
В июле 2020 года - 2,783996 грн. (без учета тарифа на поставку)
В августе 2020 года - 2,974964 грн. (без учета тарифа на поставку)
В сентябре 2020 года - 5,499998 грн. (без учета тарифа на поставку)

А теперь попробую более-менее внятно объяснить – почему с августа пошло повышение.
С 1 августа 2020 года завершил действие режим наложения специальных обязанностей на рынке природного газа (ПСО). Цены на газ для своих бытовых и небытовых клиентов каждый поставщик теперь определяет самостоятельно.
До этого формирование тарифа на газ было нерыночным.
Теперь каждый потребитель газа может закупать его у любого поставщика. Рынок, епть! :)
Возникает вполне резонный вопрос - а кто эти поставщики?

По оценке Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в I квартале 2020 года:
- около 69% объемов поставок природного газа населению осуществлялось поставщиками, контрольные пакеты акций (долей, паев) которых находились в собственности операторов ГРМ (объединенных под брендом «Региональная газовая компания»), :?:
- около 2% — Группой Нафтогаз и
- около 29% объемов — другими поставщиками. :?:


вообще-то я говорил про рынок газа для предприятий, где цена давно рыночная. и там идет рост - 3 мес по 1 тыс грн вверх. газ дорожает на споте в европе - внятные причины никто не озвучивает.

про население не скажу, не слежу. рынка там пока нет, текущие поставщики, которые вышли из горгазов, сопротивляются как могут))) требования к поставщикам газа населению - мама не горюй, типа круглосуточной линии поддержки. так что пока выбора нет, но караван идет - рано или поздно появятся альтернативы.
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