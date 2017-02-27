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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 20:14
vladus17 написав:
Наша страна должна много этих баксов буржуям. Итого заинтересованость принимать зеленые еще долго не угаснет.
даже если сша удвоят свою денежную базу спрос на зелень не спадёт из-за долгов, долги как хомут тянут нас на дно.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: П'ят 02 жов, 2020 20:24
vitaliian написав:
прос на зелень не спадёт из-за долгов, долги как хомут тянут нас на дно.
Да что там за нас говорить если даже 97%+ Американских граждан в долгах как в шелках. Они бы и рады 30 летнюю ипотеку + кредит на машину чтоб им простили/ обесценили. Да кто ж их рабов теперь так просто с долговой иглы отпустит?
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vladus17
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